Brnabić za Pink: Na tematskoj sednici Vlade se videlo ko postavlja tempo rada državnih organa! Građani su zadovoljni jer se osećaju bezbednije (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić smatra da je dobro to što su građani na tematskoj sednici Vlade imali priliku da vide ko postavlja tempo svim državnim organima.

Brnabić je istakla da predsednik ima i takve sastanke sa ljudima koji vode lokalne samouprave, tako da je on taj koji daje tempo državi.

Kaže da je veliki broj građana zadovoljan sednicom, jer su se osetili bezbednije i sigurnije i da postoji neko ko stalno razmišlja i nije nikada zadovoljan "statusom kvo".

Ona je ukazala na deo blokaderske opozicije, koji su za Vučića rekli da je diktator.

- Kada kažu da je Aleksandar Vučić sveo vladu na dekor, oni polaze od sebe. U to vreme Vlada Srbije jeste bila dekor, ništa nije radila, oni su bili sami sebi važni, oni su bili polubogovi i niko nije mogao da dođe do njih, a instrukcije su dobijali iz inostranstva i sprovodili samo ono što im se kaže - rekla je Brnabić.

- Da Vučić ne veruje u te ljude, on ne bi imao ovakve sastanke. Ne bi rekao možete bolje, možete brže. Nekada je svima nama potrebno da nas neko protrese i kaže - ti si na tom mestu i ne smeš da propustiš ni jedan dan - navela je predsednica pralamenta i dodala:

Da se Vučić ponašao drugačije, da nije imao tempo rada koji sada ima, da li mislite da bi bilo moguće da mi u poslednjih 13 godina izgradimo više autoputeva nego u poslednjih 67 godina? Pa, ne bi bilo moguće. Tempom kojim radi Vučić, mi smo za 13 godina izgradili 623 kilometara autoputeva. Za to je potreban neverovatan motor koji se pita - šta si uradio? Takođe, da nije bilo njega, ne bi prosečna plata od 330 evra porasla na 1.020 evra

Ona je iskoristila priliku i da čestita vaterpolistima osvajanje zlata na Evropskom prvenstvu.

- Svi naši sportisti su generalno fantastični, ali ovo sinoć je bilo baš značajno i veliko - istakla je Brnabić.

