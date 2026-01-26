BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Brnabić ih totalno raskrinkala: "Bore se za isto parče kolača, a SRBIJU MRZE!"

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je za TV Pink aktuelna dešavanja i sukobe unutar opozicionih redova i različitih grupa "blokadera", ističući da je u njihovim međusobnim optužbama – svaka strana u pravu.

"I jedni i drugi su u pravu"

Brnabić je ukazala na to da je sukob između "starih" blokadera iz bivše vlasti i onih koji blokiraju fakultete zapravo ogoljena istina o njihovom delovanju.

"Što bi naš narod rekao, zanimljivo je da su i jedni i drugi tu u pravu. Sve što ovi iz bivše vlasti kažu za ove na fakultetima je tačno, a i ono što ovi drugi kažu za njih – i to je neupitno tačno. Mi u Srbiji zapravo i ne znamo ko su oni, koga zastupaju, niti smeju da pokažu kakva im je to lista", poručila je Brnabić.

Tri zajedničke tačke: Rušenje države, stranci i mržnja

Iako su u sukobu, Brnabić naglašava da obe grupe dele tri ključne karakteristike koje ih čine opasnim po stabilnost zemlje:

Rušenje države: "Oni ne ruše vlast, ne ruše oni Aleksandra Vučića, oni ruše državu po svaku cenu."

Oslanjanje na strance: "Oni uopšte ne računaju na narod Srbije, oni računaju isključivo na strance."

Prezir prema građanima: "Treća zajednička stvar je što oni mrze obične ljude u Srbiji. Imaju tu fašističku ideologiju da su oni elita, a svi mi ostali smo 'đaci'."

"Kako mislite da dobijete glasove onih koje ste vređali?"

Predsednica Skupštine je podsetila da se izborni dan približava i upitala kako opozicija misli da osvoji poverenje naroda koji su mesecima ponižavali.

"Kako će ti 'đaci' da glasaju za one koji su ih vređali?

Kako ćeš da glasaš za nekoga ko ti je rekao da si glup, nekulturan, neobrazovan, krezub i da će da te jašu? Bez tih glasova ne možete da imate većinu, a očigledno je da kod njih bukti rat jer se bore za isto parče kolača", zaključila je Brnabić za TV Pink.

Autor: Dalibor Stankov