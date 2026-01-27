BLOKADERSKI PROFESOR RASKRINKAO BLOKADERE: Moram da kažem, pozivaju se na Ustav, a ne poštuju ga! Diskriminišu ljude, šire govor mržnje! (VIDEO)

Blokaderski profesor Tanasije Marković isprozivao je blokadere za licemerje i govor mržnje.

On je na mediju koji svakodnevno širi blokadersku propagandu istakao da se blokaderi pozivaju na Ustav, a nepoštuju ga.

Naime, na pitanje voditeljke šta je poruka za takozvanu "studentsku" listu Tanasije Marković kaže:

- Tu sam i da kao stručnjak za tu oblast, ustavno pravo, izborno pravo ili zabranu diskriminacije, ukažem, kao što jesam ukazivao na odrđene postupke koje smatram neprihvatljivim u njihovom delovanju. A to je između oslog politička diskriminacija.

- Da samo zbog toga što je neko pripadnik političke stranke, što je ustavom garantovano, ustavom koji su oni ovako držali, na koji su se toliko pozivali. Dakle, jedno je u kontradikciji sa drugim. Ili se pozivate na ustav, pa sve u njemu poštujete, ili vi niste zapravo za poštovanje ustava.

- Nikako, dakle, politička diskriminacija s jedne strane, ili ono što je urađeno prem anketnoj komisiji, da se kaže da se ona, dakle, upliće u rad studenata, a da to uopšte niti je tačno, niti je, naravno, moglo bilo šta od ikakvih argumenata u tom pogledu da se iznese. Onda, kad se sve to tako upakuje, onda deluje kao govor mržnje - zaključio je profesor Marković.



Autor: Pink.rs