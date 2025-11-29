Tanasije Marinković brutalno isporzivao plenumaše: Vi ste nenadležna institucija!!

U gostovanju na N1, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Tanasije Marinković je istakao da oni targetiraju - da čine krivično delo, tagetirajući pojedince i stranke, te da je to čisti govor mržnje.

Na pitanje zašto su blokaderi pomislili da on želi da zauzme ključne pozicije unutar pokreta, profesor Marinković kaže:

- Ne mogu da razumem taj postupak. Utoliko pre što kao profesor ljudskih prava moram da skrenem pažnju na to da je ta vrsta targetiranja pojedinaca i političkih stranaka politička diskriminacija i krivično delo. To je govor mržnje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje - jasan je profesor.

- Pa samim tim i ta nenadležna institucija koja je pisala taj tekst nema to pravo. Niko ne može da zabrani to, i onaj koji to čini čini krivično delo, jer je ta politička diskriminacija krivično delo - objasnio je Marinković.

Podsetimo, među blokaderima, plenumašima i političkim strankama došlo je do najvećeg do sada otvorenog sukoba. Napetosti su eskalirale zbog optužbi na račun pojedinih članova i saradnika, a situacija je dodatno zakomplikovana različitim političkim i organizacionim interesima.

Autor: Pink.rs