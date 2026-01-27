RASKOL BLOKADERA U BAJINOJ BAŠTI – BORBA ZA FOTELjE, A NE ZA NAROD

Mihailo Marković, kojeg su u vrhu Stranke slobode i pravde promovisali kao novo lice i političku nadu Dragana Đilasa i Marinike Tepić, napustio je opštinski odbor te stranke u Bajinoj Bašti, čime je u potpunosti ogolio svu bedu, sujetu i licemerje opozicije.

Kako nezvanično saznajemo, Marković se do ramena uprljao pokušavajući da se nametne kao vođa lokalnih blokadera. Mlad, ambiciozan i gladan političke moći, želeo je da se dokaže i istakne, ali se vrlo brzo suočio sa surovom realnošću unutar sopstvenih redova. Put mu je presekao stari politički prevarant Ivan Milosavljević – čovek koji godinama kruži političkom scenom kao lešinar, bez ikakve ideje, ali sa ogromnom željom za kontrolom.

Međutim, ni Milosavljević, kako se sve glasnije govori u političkim redovima, ne deluje kao samostalna figura. Konce, i njega i takozvanu „omladinu“, direktno povlači beogradski opozicioni poslanik iz Aleksićeve stranke – Uroš Đokić, koji Bajinu Baštu posmatra kao još jednu pijacu za trgovinu unutar opozicionih klanova.

Ovaj rascep jasno pokazuje da kod njih nema nikakvog „ujedinjenja“, niti bilo kakvih ideala, već isključivo golu borbu za prevlast – po principu: čiji je gazda u Beogradu jači, taj je glavni i u Bajinoj Bašti.

Narodu je odavno jasno da se oni ne bore ni za građane, ni za opštinu, već isključivo za lične interese, pozicije i fotelje. Čim se u njihovim redovima pojavi neko ko ne želi da puzi, klima glavom i slepo sluša naređenja – biva sklonjen, marginalizovan ili izbačen.

Ako se ovako ponašaju dok su u opoziciji – svađalački, sujetno i podlo – ostaje samo da se zapitamo: šta bi tek radili kada bi, ne daj Bože, došli na vlast?

Autor: S.M.