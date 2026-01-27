Blokaderima je 13 i 30 sati RANO JUTRO! Pukla nova bruka, evo šta je jedan od njih izjavio u Skupštini (VIDEO)

Blokaderi iz redova opozicije odavno su pokazali da nemaju ni program ni plan, već da im je jedino važno da napadaju vlast bez ikakve ideje zašto to rade. Sada je događaj u Narodnoj skupštini pokazao i da su, narodski rečeno, "teške lenštine".

Naime, tokom verbalne rasprave sa Milenkom Jovanovim, blokader iz opozicije je poslanika Jovanova opomenuo da se stiša - tj. da ne viče rano ujutru.

Na to se nadovezala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić napominjući da je tačno 13 i 30 sati.

- Najzanimljiviji deo je kad blokaderi iz bivše vlasti kažu da se ne viče u rano jutro... Pa dobro ste se probudili - rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs