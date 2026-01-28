AKTUELNO

MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA LEKCIJU REKTORU ĐOKIĆU: Da ima imalo stida i srama odavno bi podneo ostavku!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović upitala je na svom Instagram nalogu ko su ljudi koji upravljaju Rektoratom, dodavši da je žalosno što je rektor Vladan Đokić i dalje na čelu te institucije.


-Jedino u čemu je tzv. rektor Đokić dobar jeste u uništavanju, rušenju, zaustavljanju i blaćenju sopstvene države!

Zanimljivo je da su mu nadležni oni kojima polaže račune, a ne predsednik Republike koji je legitimno izabran od strane više od dva miliona i dvesta pedeset hiljada građana Srbije!

Čiji je rektorat? Ko su ljudi koji upravljaju rektoratom? Isti oni koje Đokić drži tu od decembra 2024. godine kada je zadnji put ušao u kancelariju i obavljao posao koji treba da obavlja, a postavlja se pitanje da li je i do tada išta radio, osim što u kontinuitetu ruši svoju državu. Verovatno je preče voditi ličnu kampanju promocije i traženje podrške za mesto na tzv. studentskoj listi širom Evropskih zemalja, a ponajviše u Nemačkoj, nego baviti se poslom za koji je plaćen i za koji mu je država dala platu!

Rektor Đokić je trebao davnih dana da podnese ostavku, da ima imalo stida i srama. Neshvatiljiva je i skandalozna gadljivost koju pokazuje prema državi, ali to najviše više govori o njemu. Žalosno je što se i dalje nalazi na čelu institucije kao što je Univerzitet u Beogradu.

Nema drugog puta za građane Srbije osim puta koji je trasirao Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević! To je jedini put i jedina politika razvoja, brige i predanog rada u interesu naše zemlje i svih njenih građana- napisala je ministarka na Instagramu.

