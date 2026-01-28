LAŽ DANA: PIPER RASKRINKAO MEDIJSKU HOBOTNICU Ona žena je sebi dala 48 plata, a sad brani Šolaka i N1

Kao što Pantić kaže Šojiću: koju god bitangu da dovedem ona avanzuje. Još ako pljuje Srbiju…

Uroš Piper, razotkrio je kako funkcioniše Šolakova hobotnica. U analizi koju je napravio otkrio je i kako se u celu priču uklapaju uposlenici u UN koje su mediji u Velikoj Britaniji učinili poznatim. I to po korupcionaškoj aferi.

Ali, krenimo redom. Evo šta kaže Piper:

- Otvorim juče portal N1 i tokom popodneva prva vest na portalu je bila izveštaj iz specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija, izvesne Irene Kan, o stanju medijskih sloboda i stanju medija u Srbiji. Narvon kritika i pljuvanje po Srbiji, vezano za United grupu, vezano za N1 itd. Valjda ona brani novinare, urednike N1 i vlasnika samih od sebe u redu.

Piper je potom otišao korak dalje te je pronašo konkretne podatke o Šolakovoj braniteljki.

- Nađem puno kontroveri vezano za Irenu Kan, danas specijalnog izvestitelja u Ujedinjenim nacijama, a nekadašnju direktorku Amnesti internešenala. Naime, to je osoba koja je po isteku mandata 2011. godine, a bila je direktor Amnesti Internašnala, sama sebi dodelila četiri godišnje plate kao otpremninu. Znači, 48 plata ona je sama sebi dala posle dve godine koliko je vodila Amnesti. To je bilo 550.000 evra i o tome je intenzivno pisala britanska štampa, jer je ona britanska državljanka, poreklom mi iz Bangladeša, ali je britanska državljanka – navodi analitičar.

Dodaje da cela priča neodoljivo podseća na film “Tesna koža”, na Šojića i Pantića i to na onu, svima dobro poznatu scenu:

- Kada Pantić dođe u kancelariju kod Šojića i kad kaže koju god bitangu da ti dovedem, on avanzuje. Tako je i sa N1. Koja god bitanga da se pojavi i hoće da pljuje po Srbiji, oni to puštaju i reklamiraju. Ali valjda, s kim si takav si, pa to i ne treba da nas čudi.

Piper zaključuje da dolazi novo vreme.

- Dolazi vreme odgovornosti, dolazi i vreme promena, tako videćemo kakav ćemo N1 gledati za mesec, dva ili tri – navodi Piper.

Autor: D.Bošković