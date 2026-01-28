Ko je političar ubijen u Prištini? Potomak svirepog vođe koji je odgovoran za zločine nad Srbima

Tokom današnjeg dana saopšteno je da je jedna osoba pronađena mrtva u naselju Veternik u Prištini. Kako je navedeno, reč je o kandidatu Alijanse za budućnost Kosova (ABK) za poslanika.

Potvrđeno je da je preminuli Hekuran Hodža.

Na izborima održanim 28. decembra na KiM, Hodža se kandidovao za poslaničko mesto u Skupštini tzv. Kosova, piše Botasot.

On je ujedno i potomak istorijske ličnosti i vođe Ise Boljetinca, koji je odgovoran za zločine nad Srbima u Ibarskom Kolašinu, koјi su uključivali masakre, silovanja, ucene, pljačke, kao i iseljavanje Srba.

Hodža je član stranke Alijansa za budućnost Kosova i već četiri godine obavlja funkciju odbornika u Skupštini opštine Đakovica.

Rođen u Đakovici, Hodža je u tom gradu odrastao i školovao se. Poticao je iz porodice poznate po društvenom i istorijskom angažmanu, dok se porodična povezanost sa Isom Boljetincem često isticala kao deo njegovog porodičnog nasleđa.

U okviru predizborne kampanje, kandidat je predstavio svoje prioritete koji su obuhvatali pitanja mladih, ekonomski razvoj i turizam, socijalnu zaštitu, kao i sport i kulturu. Prema njegovim rečima, budući politički angažman bio bi usmeren na zastupanje interesa građana i jačanje uloge Skupštine u tim oblastima.

Hekuran Hodža se kandidovao pod sloganom svog političkog subjekta, uz podršku predsednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, sa ciljem da zadobije poverenje birača na predstojećim parlamentarnim izborima.

