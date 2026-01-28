TRAGEDIJA U PRIŠTINI: Političar i biznismen nađen mrtav u automobilu – telo Hekurana Hodže otkriveno u naselju Veternik

Biznismen iz Đakovice i kandidat za poslanika na nedavnim izborima, Hekuran Hodža, pronađen je danas bez znakova života u svom automobilu u prištinskom naselju Veternik. Hodža je bio na listi Alijanse za budućnost Kosova (ABK), stranke čiji je lider Ramuš Haradinaj, na izborima održanim 28. decembra.

Policija i tužilaštvo na terenu

Slučaj je potvrdio portparol Policije Kosova za region Prištine, Enis Plana, koji je naveo da su nadležne službe odmah izašle na lice mesta nakon dojave u popodnevnim časovima.

– Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik nalazi osoba bez znakova života. Smrt muške osobe konstatovala je medicinska ekipa na licu mesta – izjavio je Plana za lokalne medije.

Istraga o okolnostima smrti

Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, pokrenula je istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Prema navodima policije, u toku su forenzičke radnje i prikupljanje dokaza koji će pomoći u potpunom razjašnjenju slučaja.

Hekuran Hodža bio je poznat kao uspešan biznismen iz Đakovice, a njegov angažman na listi Ramuša Haradinaja privukao je pažnju javnosti tokom nedavne predizborne kampanje. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je smrt nastupila nasilnim putem ili je u pitanju prirodni uzrok.

Istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov