'ONI BI DA NAM UKINU SLAVU' Jovanov o opoziciji: Ljudi koji Svetog Savu nazivaju karijeristom su pokazali kako bi vodili državu: Odrekli bi se svega srpskog

Pokušavaju da se dodvore nekome spolja, tako što će da ukinu sve što je naše. Mi želimo u Evropu i svet, ali sa stvarima koje su naše, kaže Jovanov.

Predsednik poslaničke grupe Milenko Jovanov ističe da opozicija više ne zna šta će sa sobom.

Oni idu po onom sistemu, pa uzimaju malo od plećkice, buta, e isto tako izmišljaju istraživanja, rezultate, rekao je potom.

- Oni su u montaži napravili da je to napravio neki sajt koji pravi izbore u celoj Evropi, pa su ljudi to demantovali. Blokaderi misle da bez njih ništa ne može. Oni misle da imaju nekih 55 odsto, pa da sigurno ''pobeđuju'' - kaže Jovanov.

Kako je dodao, rektor Đokić ne zna šta treba da kaže kada se obraća narodu, te ostaje smešan u svojim rečenicama.

- On čita, pa se zagubi, pa se vrati na prethodni red. Njegova pojava je groteksna, ostavlja loš utisak. Neka izađe na crtu, pošto u njemu vide lidera, ta šačica neznanih junaka - naveo je Jovanov.

Čuo sam da su izjavili da je Sveti Sava karijerista, a to mi je šok, dodaje Jovanov.

- Vaskrs je u budućnosti, to će biti u aprilu mesecu? On je sin vladara koji se odrekao krune. Pa da je bio karijerista, prihvatio bi da bude vladar? Danas karijera može da se gradi kroz fakultet, profesorsku karijeru. Toliko lupetaju, da je to strašno. Ali dobro je da ljudi vide kako bi izgledala država, da je oni vode. Ukinuli bi slavu da su na vlasti... Ko slavi slavu išao bi u zatvor - navodi Jovanov.

- Pokušavaju da se dodvore nekome spolja, tako što će da ukinu sve što je naše. Mi želimo u Evropu i svet, ali sa stvarima koje su naše - dodao je Jovanov.

Meni nije jasan taj njihov ateizam, nikada nisu vređali verska osećanja katolika, jevreja... Judaizam, islam, ništa. Oni su izgleda pravoslavni ateisti, oni pokušavaju d satru tradiciju i veru, naveo je Jovanov.

- Vidite kod njih, u svakom delovanju koje pokažu, da imaju strašan otklon prema tome. Oni su pokušali da podvale, napravili su skup na Savindan, i pokušali od toga da naprave priču. Kako će to da ide sa njima, videćemo. A činjenica je da imaju potrebu da prevaspitavaju Srbe, jer oni misle da će biti deo sveta samo kada ne budemo Srbi - kaže Jovanov.

Govoreći o poseti Picule, Jovanov kaže da mu nije jasno zašto je izložba u skupštini provokacija.

- Oni koji kažu da je to provokacija, onda Piculu nazivaju ustašom. Strašne su laži bile, ta sednica je bila toliko strašna. Taj osećaj, koliko smo mi kao društvo jadni zbog ljudi koji imaju potrebu da se dodvore. Je l' možete da zamislite u zagrebu, Tirani, prištini, da ima neko ko će da izmišlja sve to - naveo je Jovanov.

Autor: D.Bošković