Rektor Đokić se kandiduje na izborima?! U toku blokaderski juriš na fotelje (FOTO)

U blokaderskom jurišu na fotelje izdvojilo se jedno ime. Naime, u medijima koji podržavaju blokadere ističe se da bi rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić mogao da bude kandidat takozvane studentske liste.

Nastup rektora na blokaderskom skupu tumači se kao otvoreni izlazak iz okvira univerzitetske neutralnosti i ulazak u političku arenu. Umesto da se bavi obrazovanjem i akademskim pitanjima, rektor Vladan Đokić izabrao je binu blokaderskog protesta, šaljući jasnu poruku o svojim ambicijama.

Kako mediji koji danonoćno šire blokadersku propagandu ističu u tekstu pod naslovom: "Rektor će možda na crtu Vučiću", aktuelni rektor Vladan Đokić je "očigledno prelomio da uđe u politički život".

Postavlja se i ključno pitanje: da li će se univerzitet vratiti svojoj osnovnoj misiji ili će postati poligon za političke kampanje i ambicije pojedinaca, poput rektora Đokića, koji se više od godinu dana krije iza studenata, a njegov jedini cilj je da se dočepa fotelje.

Dame i gospode - REKTOR!

Zasto cita, zasto ne iz glave?

A kad vec cita, zasto ne zna da izgovori? pic.twitter.com/Vjf7HLKJms — Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) 27. јануар 2026.

Podsetimo, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još jednom je iskazao svoju podršku blokaderskom pokretu. Prvi čovek Beogradskog univerziteta, koji odbija sastanke s predsednikom Vlade Srbije i svojim kolegama, pozive na skupove blokadera ne samo da ne odbija, već na njima drži govore i to političke!

Tako se i na nedavno održavnom blokaderskom skupu ispred Rektorata profesor Đokić obratio okupljenima, a imao je pripremljen govor, otkucan.

Đokić je svoj poliitčki govor čitao, a u tim rektorovim porukama saznali smo da ima mladih koji "ŽELU" da ostanu u ovoj zemlji.

Upravo je tako rekao rektor Vladan Đokić - ŽELU.

"Zašto čita, zašto ne iz glave? A kad već čita, zašto ne zna da izgovori?", upitao je jedan korisnik Iksa koji je objavio ovaj deo Đokićevog govora.

Autor: D.Bošković