Udruženje sudija i tužilaca pozdravlja usvajanje izmena seta pravosudnih zakona

Udruženje sudija i tužilaca pozdravlja izmene i dopune seta zakona koje su juče usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojima se otklonja niz manjkavih zakonskih rešenja, a domaće zakonodavstvo usklađuje sa ciljem i duhom ustavnih amandmana iz 2022. godine.

Posebno pozdravljamo odredbe kojima su oduzeta neopravdano velika ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca i vraćeno hijerarhijsko uređenje javnog tužilaštva, uz očuvanje principa samostalnosti javnih tužilaca, u skladu sa standardima Evropske unije.

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu vraćen je institut upućivanja iz nižeg u više javno tužilaštvo, a odluka o upućivanju javnih tužilaca oduzeta od Vrhovnog javnog tužioca i stavljena u nadležnost Visokog saveta tužilaštva (VST), organa koji po Ustavu i zakonu utvrđuje dostojnost, stručnost i osposobljenost javnih tužilaca.

Na ovaj način ukinuta su diskreciona ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca da može po svom ličnom nahođenju, bez prethodno utvrđenih, jasnih kriterijuma, da upućuje javne tužioce u specijalizovana tužilaštva.

UST veruje da će ove i druge

izmene i dopune zakona doprineti jačanju vladavine prava, pravne sigurnosti i vraćanju poverenja građana u pravni sistem Republike Srbije.

Istovremeno osuđujemo istupe pojedinih nevladinih organizacija i drugih aktera koji su u prethodnom periodu u javnosti maliciozno izvrtali činjenice u vezi sa suštinom i svrhom usvajanja zakonskih izmena, a posebno njihovo namerno pogrešno plasiranje akterima iz Evrospke unije.

UST podseća da su Visoki savet tužilaštva i Visoki savet sudstva u javnosti plasirali svoja izjašnjenja o navedenim zakonskim izmenama, istovremeno kršeći sopstevene procedure, jer nijedan od ova dva organa nije imao kvorum za davanje mišljenja o navedenim izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona.

Apelujemo na sve nosioce javnih funkcija, društveno-političke aktere, a posedno nosioce sudijskih i javnotužilačkih funkcija da se pridržavaju slova Ustava i zakona u cilju vladavine prava i dobrobiti svih građana Republike Srbije.

