'Stiže dodatnih 100.000 tona naftnih derivata za nas' Đedović: Počelo zapunjavanje dizelom novih skladišta u Smederevu, dodatna sigurnost

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas tokom obilaska šest novoizgrađenih rezervoara za skladištenje naftnih derivata u Smederevu da je u četiri skladišta počelo zapunjavanje prvim količinama evro dizela, koji će do polovine aprila primiti oko 64.000 tona i istakla da to za našu zemlju znači dodatnu sigurnost snabdevanja.

"Prisustvujemo puštanju u rad rezervoara i njihovom zapunjavanju u Smederevu. Ukupno šest novih rezervoara za naftne derivate su završena, od kojih su četiri u probnom radu od 31. decembra. Zapunjavnje je počelo noćas. Prvi brod na Dunavu je stigao i ovim cevima se zapunjavaju, nekih 9.600 tona ukupno evro dizela, a do kraja nedelje biće 26.000 tona ukupno", rekla je Đedović Handanović novinarima nakon obilaska.

Kako je rekla, u četiri rezervoara koja će biti zapunjena do oko 15. aprila biće ukupno 64.000 tona evrodizela, a u preostala dva za koje se očekuje da budu puštena u rad oko polovine februara biće još oko 32.000 tona.

"Šta to znači za nas? To znači dodatnih skoro 100.000 tona naftnih derivata, dodatne sigurnosti, dodatne bezbednosti. To su velike količine, ako znamo da prosečno trošimo oko 5.000 do 5.500 tona dnevno, konkretno evro dizela. Znači da se osećamo sigurnije i bezbednije", istakla je ministarka.

Autor: D.Bošković