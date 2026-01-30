UKINUT KUĆNI PRITVOR VESIĆU I MOMIROVIĆU: Prošlo šest meseci bez podizanja optužnice

Viši sud u Beogradu ukinuo je, po sili zakona, kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Tomislavu Momiroviću i ostalim osumnjičenima da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora je ukinuta i Aniti D, Nebojši Š, Slobodanki K, Siniši J, Veljku N, Ivani P. i Zoranu M.

Istim rešenjem je prema svim navedenim licima i Aleksandru C. i Draganu P. produžena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima koji tek treba da budu ispitani u ovom postupku, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Sud je ovakvu odluku doneo imajući u vidu da prema Zakoniku o krivičnom postupku mera zabrane napuštanja stana može trajati najduže šest meseci, a ukoliko se u tom roku ne podigne optužnica, okrivljeni će se pustiti na slobodu, a imajući u vidu da je prošlo pola godine od hapšenja osumnjičenih i da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije podiglo optužnicu Viši sud je po sili zakona doneo odluku.

Branilac Tomislava Momirovića, Dragan Palibrk je tim povodom za Tanjug rekao da protiv Momirovića doneta naredba o pokretanju istrage zbog izvršenja teškog krivičnog dela, a da postpajući tužilac za to nije imao indicija niti dokaza.

"Čovek je ni kriv ni dužan proveo maksimalnih šest meseci u pritvoru u toku istrage, a taj pritvor je ukinut po sili zakona, a ne sagledavanju suda ili tužilaštva da je Momirović bez dokaza bio lišen slobode pola godine", rekao je Palibrk.

On tvrdi da je u ovom slučaju reč o klasičnom političkom procesu koji nema nikakve veze sa pravom niti pravdom.

Nakon njihovog hapšenja Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da su zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, te Aneksa 2,3 i 4 Komercijalnog ugovora osumnjičeni Momirović, Vesić, Anita D, Nebojša Š. i Slobodanka K. omogućili da izvođač „CRIC – CCCC“ prema finansijeru i investitoru do sada ukupno fakturiše vrednost izvedenih radova na projektu u iznosu od 1.214.100.460,43 USD, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrednosti od 64.258.060,00 USD.

Na taj način su, kako se sumnja, izvođaču „CRIC – CCCC“ pribavili imovinsku korist, u do sada utvrđenoj vrednosti od najmanje 18.759.287 USD, a budžetu Republike Srbije naneli štetu u iznosu od 115.558.520,43 američkih dolara, koji predstavlja razliku između preuzetih finansijskih obaveza za budžet Republike Srbije i ugovorne cene iz Komercijalnog ugovora.

Autor: Iva Besarabić