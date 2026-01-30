AKTUELNO

Gujon o srpskom jeziku u Crnoj Gori: Neophodna je ustavna zaštita, anti-srpski režim ga je potiskivao

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon govorio je o položaju srpskog jezika u Crnoj Gori.

On je istakao da se, prema poslednjm popisu, više od 43 odsto građana Crne Gore izjasnilo da govori srpskim jezikom, a oko 34 odsto crnogorskim koji je trenutno jedini ustavom priznat službeni jezik.

- Ta činjenica ne može biti ignorisana u demokratskom društvu. Samo ustavno priznat službeni jezik uživa najviši stepen pravne sigurnosti i ravnopravnosti. Iskustvo Crne Gore u periodu pre 2020. godine, kada je dugogodišnji anti-srpski režim koristio institucije države za sistematsko potiskivanje srpskog jezika i identiteta pokazuje da "službena upotreba" nije dovoljna i da je ustavna zaštita neophodna. Naš stav nije isključiv, već inkluzivan - istakao je Gujon.

Ustavno priznavanje srpskog jezika kao službenog, ravnopravno sa crnogorskim, zaključuje on, predstavljalo bi uvažavanje stvarne jezičke strukture društva i demokratske volje najbrojnije jezičke zajednice u Crnoj Gori.

