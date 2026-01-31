'BORIMI SE ZA BOLJI BEOGRAD I BOLJU SRBIJU' Siniša Mali pokazao kako je počeo vikend sa građanima: Dan po dan, korak po korak (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali vikend je započeo susretom sa građanima kod Vukovog spomenika, uz čaj i otvoreni razgovor.
- Samo direktnim kontaktom možemo da prepoznamo stvarne probleme, da ih razumemo i da tražimo načine kako da ih rešavamo. Mnogo toga smo uradili u prethodnom periodu, ali mnogo je i izazova pred nama, i samo zajedno, uz mnogo truda i rada, možemo da ih prevazilazimo. Zato ćemo redovno razgovarati sa ljudima, obilaziti zemlju, slušati narod. Borimo se za bolji Beograd i bolju Srbiju, dan po dan, korak po korak. Idemo dalje! - napisao je Mali na Instagramu.
Autor: Jovana Nerić