MINISTARKA ZASUKALA RUKAVE: Vozilo Milice Đurđević Stamenkovski stalo u snegu, ona odmah izašla da GURA! 'Šta snimaš, pomaži!' (VIDEO)

Tokom posete opštini Raška, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, pokazala je da joj rad na terenu nije stran, čak ni kada situacija zahteva fizički napor.

Na putu ka domu porodice Jovanović, vozilo u kojem je bila ministarka iznenada je ostalo zaglavljeno zbog snega koji je počeo naglo da pada. Umesto da čeka u automobilu, ministarka je momentalno reagovala, izašla na sneg i pozvala sve prisutne da se uključe.

"Kao baba za dedu, deda za repu!"

U duhovitom, ali odlučnom tonu, ministarka je animirala saradnike i snimatelje da se manu telefona i pomognu: "Dajte svi da guramo. Šta snimaš ti, dođi i ti da pomogneš. Hajde, kao baba za dedu, deda za repu", rekla je kroz smeh, a snimak ove nesvakidašnje scene ubrzo je postao viralan.

Nakon što su zajedničkim snagama uspeli da pokrenu vozilo, ministarka je u šaljivom maniru dodala: "Mislim da sam dala skromni doprinos, možda da ja nisam gurala ne bi ni krenuli."

Politika je na terenu, a ne u kancelariji

Stigavši do Jovanovića, koji su je srdačno dočekali, Stamenkovski je istakla da put do naroda ponekad nije lak, ali da je svaki trud vredan cilja.

"Ovoga puta smo udruženim snagama morali malo i 'na gurku', ali smo stigli, a to je najvažnije. Suština našeg posla nije u kancelarijama, već na terenu. Samo tako politika ima smisao – kada ste prisutni, dostupni i uz svoj narod na svakom mestu", poručila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov