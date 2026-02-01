I blokaderi priznaju da je Domagoj Margetić prevarant koji je izbačen i iz Hrvatskog novinarskog društva!

Blokaderima je postalo jasno da propagandista - tzv. novinar Domagoj Margetić - koji je objavio da je predsednika Srbije Aleksandra Vučića prijavio Kanclariji javnog tužitelja u Milanu o "Sarajevo safariju", odnosno u vezi s pokretanjem istrage u Italiji povodom optužbi da su stranci plaćali pucanje na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije - nije prepoznat kao novinar ni u rodnoj Hrvatskoj.

Tvorac mitova o Aleksandru Vučiću - kao kakovom bauka Balkana i glavnom akteru u aferi "Sarajevo safari" - Domagoj Margetić bio je do skoro inspiracija blokaderima, budući da ne biraju u čiju će priču verovati, samo da je protiv predsednika Vučića.

Međutim, sada se stvari menjaju, milimetarskim pomacima - ali ipak u nekom smeru.

Naime, blokaderi su shvatili da Domagoj Margetić nije osoba čijim pričama treba verovati i to nakon što je jedan od blokadera na svom Iks nalogu objavio fotografiju - odluke da Margetić više ne bude član Hrvatskog novinarskog društva (HND)

Ovu odluku je HND doneleo "zbog višestrukog kršenja Statuta HND, ali i javnog blaćenja HND-a i pokušaja instrumentalizacije podrške Društva".

Podsećamo - Šešelj je komentarišući fabrikovanu aferu "Sarajevo safari" izneo niz zanimljivh podataka.

- Ta kampanja se nastavlja, možemo već da razmišljamo šta će sledeće da plasiraju... to nije slučajno, očigledno je da Englezi stoje iza ovoga - oni su nam najveći neprijatelji, a toga su se sada prihvatili i Italijani, inicijalnu kapislu je ispalio Domagoj Margetić - opskurna ličnost, bez ikakvog znanja i morala. Poznato je da je Margetić bio urednik lista "Hrvatsko slovo", koji je odisao ustaškim ekstremizmom i promašenim tekstovima, u kojima su gazili istorijsku istinu kako su hteli. Bio je u stranci "Čista stranka prava", ako se dobro sećam, a suđen je pred Haškim tribunalom i dobio je tri meseca zatvora... tada je kukao da neće u zatvor u kom sam bio i ja. Tražio je da robija u civilnom zatvoru, samo da ne bude blizu mene.

Autor: A.A.