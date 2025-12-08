AKTUELNO

DOMAGOJ MARGETIĆ JE PATOLOŠKI LAŽOV Vučević: Svakodnevno se po portalima širom regiona "serviraju" laži o predsedniku, sad im je meta Danilo VUĆIĆ JE POŠTENIJI I JAČI OD MNOGIH

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider naprednjaka i svetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je hrvatski novinar Domagoj Margetić patološki lažov i da napada decu predsednika Vučića jer je jači, pošteniji i veći partiota od većine.

- Dokle više ide ludilo raznih idiota koji su zaposeli deo javnog prostora i ne prestaju sa dehumanizacijom predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece i brata Andreja? To je sve deo planirane i dobro osmišljene kampanje u kojoj se svakodnevno “serviraju” laži po tajkunskim medijima i portalima širom regiona, kako bi da se desi nešto predsedniku i njegovoj porodici rekli kako je to normalno jer je on kriminalac ubica. To im je plan. I za njegovo ostvarenje regrutuju najgore. Domagoj Margetić je patološki lažov. Nema te ustanove koja njemu može da pomogne, ali oni koji puštaju tako bolesnog čoveka da širi notorne laži. Prvo je napadao Milicu, a sad mu je meta Danilo. Zašto? Zato što njihovom ocu ne mogu ništa! Zato što ne mogu da ga pobede! Zato što je jači, bolji, pošteniji i veći patriota svih njih zajedno. Zato što Srbija pobeđuje zahvaljujući Aleksandru Vučiću - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

