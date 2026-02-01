AKTUELNO

Politika

'SRBIJA NEMA PRAVO NA NEODGOVORNE POTEZE' Predsednik Vučić sumirao nedelju za nama: Svaka odluka koju donosimo mora da znači miran san za naše ljude

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i svake nedelje, sumirao je učinjeno u poslednjih sedam dana.

- Srbija nema pravo na neodgovorne poteze. Svaka odluka koju donosimo mora da znači miran san za naše ljude i stabilnost za zemlju koju gradimo. U teškim vremenima ne pobeđuju velike reči, već strpljenje, rad i odgovornost - poručio je Vučić i dodao:


- Moja obaveza je da Srbija bude sigurno mesto za život danas i to ostane u godinama koje dolaze. Tu odgovornost nosim lično i ne prebacujem je ni na koga drugog. Znam da ljudi ne traže obećanja, već iskrenost i rezultate. Zato nastavljamo da radimo sa jasnim ciljem da Srbija ide napred i da se sačuva ono najvažnije, a to su mir i sigurnost za sve naše građane - poručio je predsednik.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

