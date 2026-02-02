AKTUELNO

FASCINANTNI ROBOT LUKA DOČEKAO VUČIĆA: Predsednik najavio saradnju za budućnost, pa se našalio: Još samo kolo da nauči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić/Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Beograd je danas bio poprište neverovatnog susreta tradicije i naučne fantastike.

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je u Kineskom kulturnom centru prezentaciji kompanije "AGIBOT Innovation", a zvezda dana bio je humanoidni robot Luka koji je predsednika dočekao na srpskom jeziku. Ovaj susret obeležio je srdačan stisak ruke i duhovita opaska predsednika koja je odmah planula na društvenim mrežama.

Vučić je na svom Instagram profilu podelio video snimak uz reči koje su oduševile pratioce:

"Hvala Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji. Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra", napisao je Vučić.

Ovim je predsednik simbolično poručio da se najmodernija svetska tehnologija već "odomaćila" u našoj zemlji.

Ipak, iza ovog simpatičnog susreta kriju se strateški važni dogovori. Odmah nakon što mu je robot Luka poželeo dobrodošlicu, predsednik je naglasio da je ovakav razvoj tehnologije fascinantan i od presudnog značaja za industriju budućnosti u Srbiji. Fokus posete brzo se sa prezentacije preselio u salu za sastanke, gde su otpočeli ključni razgovori sa predstavnicima kompanija "AGIBOT" i "Minth group".

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Cilj je jasan – Srbija ne želi samo da posmatra budućnost, već da je implementira u svoje fabrike i pogone. Današnji sastanci su potvrdili da se saradnja nastavlja punim intenzitetom, a dolazak pametnih mašina u domaći industrijski sektor obezbediće Srbiji poziciju tehnološkog lidera u ovom delu Evrope.

Autor: Dalibor Stankov

