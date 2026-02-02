ČLANSTVO U EU OSTAJE PRIORITET: Starović potvrdio – Srbija uspešno ispunjava ciljeve iz Plana rasta!

Srbija ostaje čvrsto na svom evropskom putu, a punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš glavni strateški prioritet.

Ovo je poruka ministra za evropske integracije Nemanje Starovića nakon današnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom Slovenije za Zapadni Balkan, Anžejom Frangešom.

Glavna tema razgovora bila je dinamika pristupanja, ali i konkretni koraci koje Srbija preduzima u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan. Ministar Starović je istakao da naša zemlja, kao najveća ekonomija regiona, Reformsku agendu vidi kao najmoćniji instrument za napredak celog Balkana i najbrži put ka Jedinstvenom tržištu EU.

"Srbija aktivno i uspešno ispunjava sve reformske ciljeve. To nam otvara vrata za korišćenje sredstava iz Plana rasta, što je jasan dokaz naše posvećenosti obavezama koje smo preuzeli", naglasio je Starović, podsećajući da su reforme u oblasti vladavine prava i ekonomije u punom jeku.

Slovenija se još jednom pokazala kao važan saveznik, pružajući Srbiji kako političku, tako i ekspertsku pomoć. Frangeš je potvrdio da će Ljubljana nastaviti da se zalaže za što brži ulazak Srbije u EU, ocenjujući naš napredak kao ključan za stabilnost celog regiona.

Sastanak je završen u prijateljskom tonu, a ministar Starović je poželeo sreću Frangešu na novoj dužnosti ambasadora Slovenije u Mađarskoj, uz uverenje da će saradnja dve zemlje nastaviti da jača.

Autor: Dalibor Stankov