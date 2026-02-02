Nekoliko Hrvata je u moru ekstremista i pred Tompsonom jasno pokazalo ŠTA SVI NORMALNI MISLE! Pogledajte poruku koja se pojavila tokom njegovog nastupa na dočeku rukometaša! (FOTO)

Organizacija događaja protekla je u kontroverznom tonu zbog učešća Marka Perkovića Tompsona.

Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je rukometaše Hrvatske koji su na nedavnom Evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju.

No, mrlju na slavlje bacilo je prisustvo neo-ustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona.

Muzičar, čije nastupe prate ustaške pesme, parole, pokliči i koreografija, ni ovog puta "nije razočarao".

Na Trgu Bana Josipa Jelačića bile su vidljive zastave iz NDH (Nezavisna država Hrvatska), zastave HOS-a (Hrvatske odbrambene snage), parole "Za dom spremni"...

No, ustaški pir ipak nije nešto što su prihvatili svi. Na jednoj od zgrada koja gleda na trg osvanuo je transparent zbog koga Perkovisu sasvim sigurno nije dobro.

"Ujedinjeni protiv fašizma", pisalo je na paroli.

Zagreb nepokoreni grad!



Za vrijeme nastupa Thompsona na "dočeku" rukometaša na obližnjoj zgradi osvanuo je transparent "Ujedinjeni protiv fašizma".



Desnica nikad nije osvojila vlast u Zagrebu. I neće! Jedino što im preostaju jesu ovakvi očajnički nacionalistički maskenbali. pic.twitter.com/tvD8pOpYnr — Tomislav Horvat (@TomislavHorva20) 02. фебруар 2026.

Rukometaši su ultimativno tražili da im Tompson peva na dočeku, što je grad Zagreb odbio. Hrvatski rukometni savez je stoga otkazao doček, ali je preokret nastao u ponedeljak ujutru.

U celu priču se umešala Vlada Hrvatske, koja je objavila da preuzima doček i da će na trgu biti i Tompson.

Da odnos rukometaša prema Tompsonu nije slučajnost, podseća situacija sa Evropskog prvenstva, kada su u svlačionici zapevali pesmu "Bjeli golubovi", koja završava ustaškim pokličem "Za dom spremni".

