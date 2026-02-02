SRAMOTNE SCENE U ZAGREBU, A VLADA HRVATSKE APLAUDIRA! Plenković zdušno uz 'domoljubnog' Tompsona,a izostaje reakcija Picule? Evo zašto NIŠTA NE TREBA da čudi

Doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu prerastao u političko-ideološki skandal: Vlada Hrvatske preuzela organizaciju kako bi nastupio Marko Perković Tompson, uz ustaške simbole, pesme i pozdrav "Za dom spremni", bez reakcije institucija.

Hrvatski bronzani rukometaši dočekani su danas na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu - i sve bi ovo bila sportska vest koja bi prošla kao i svaka druga da mrlju na slavlje nije bacilo prisustvo i nastup Marka Perkovića Tompsona - i pristanak Vlade Hrvatske da organizuje prvobitno otkazan doček zbog postavljenog ustaškog ultimatuma!

Naime, kako je prvobitno preneto, stručni štab hrvatske rukometne reprezentacije je ucenio gradske vlasti da im se doček zbog bronzane medalje na Evropskom prvenstvu organizuje samo uz nastup proustaškog Tompsona, što je dočekano sa negodovanjem, te je doček otkazan. Sve dok se Vlada Hrvatske nije uključila, na čelu sa ministrom sporta Tončijem Glavinom, koji je najavio "veličanstveni skup" i čak i "poštovanje svih želja rukometaša".

- Organizujemo veličanstven doček danas u 18 časova na Trgu bana Josipa Jelačića. Biće poštovane sve želje rukometaša - rekao je ministar sporta Tonči Glavina.

Ono što je usledilo je nezapamćeni skandal!

I sad, postavlja se pitanje, ako je predsednik Hrvatske Zoran Milanović oštro reagovao na ovu skandaloznu najavu, rekavši da je ovo "neustavan, nezakonit i piratski čin bez ikakvog pravnog osnova", kako je moguće da je vlada mogla da uzurpira javnost svojom odlukom?

- Vlada Republike Hrvatske sprovela je svesno rušenje ustavnog poretka, prethodno izmislivši pravni osnov za svoje postupke i postupke Policije. Takvim postupcima Vlade Republike Hrvatske zapravo se uzurpira država i beskrupulozno izazivaju podele među hrvatskim narodom. Za to je odgovoran predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Andrej Plenković - rekao je Milanović.

S njim se složio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je istakao da "nije mogao da dozvoli doček zbog pozdrava 'za dom spremni' koji Tompson koristi u pesmama".

Premijer Hrvatske u izvođaču, pesmama i poruci koja se šalje nije video problem.

Šta kaže premijer Plenković?

Pošto je ministar Glavina u vladi premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, jasno je da ni sam predsednik vlade nema problem sa ovim ustaškim skupom, jer je vlada preuzela na sebe organizaciju, kroz koju je prihvaćen zahtev rukometaša da ih "veseli" Tompson.

I da stvar bude gora, Plenkovićje naveo da Vlada Hrvatske deluje u skladu sa svojim ovlašćenjima, i kako dodaje — zdravim razumom. U svojoj izjavi je čak rekao i da "te pesme", koje su poznate po tome što slave ustaštvo, "ne mogu nikome biti sporne".

- Hrvatski narod je 1990. godine birao demokratiju, slobodu, a nije birao totalitarni refleks, podele, cenzuru... Kad vidimo da zbog ovakvih ideoloških, dogmatskih i isključivih pristupa levice koja je odlučila da bude gospodar kome će se omogućiti, a kome ne, i to pesme koje ne mogu nikome biti sporne. Sporna je osoba, sporan je ideološki kut i želi se nametnuti jedna optika - naveo je Plenković.

Dodao je da će veliki deo vlade i ministara biti na dočeku, gde su slušali Tompsonove pesme bez problema sa tekstovima, prilikom čega je Tompsona nazvao i "hrvatski domoljubni pevač".

- Vlada nije htela da dopusti da ostane veliki jaz između hrvatskog naroda, hrvatskih sportista i hrvatskih domoljubnih pevača. Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju - kazao je Plenković.

Ovo ne treba da čudi jer je Plenković u julu 2025. godine došao na generalnu probu Marka Perkovića Tompsona zajedno sa svojom decom, a tom prilikom su se i fotografisali, što su tada preneli hrvatski mediji.

Jedni ćute, drugi su glasni, a šta kaže Picula?

Kako se može primetiti, izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula se nije oglašavao ovim povodom, a koji ima samo kritike na račun Srbije i sa visine drže predavanja o evropskim vredostima, toleranciji i suočavanju s prošlošću "na njihov", takoreći pravi način.

Isti onaj koji je objavio svoju fotografiju iz 90-ih u uniformi hrvatske vojske sa kalašnjikovim u rukama na 30. godišnjicu zločinačke akcije "Oluja".

Skandalozni doček je prošao bez ikakvih sankcija ili osude onih koji se pozivaju na Evropu i antifašizam.

A sportski uspeh je pretvoren u demonstraciju ustaštva, uz HOS zastave, baklje, skanidranje "za dom spremni" - pozdrava koji je sinonim za genocid - i ustaške pesme, koje veličaju sve ono protiv čega se Srbija bori!

Tompson je već prvom pesmom ovo potvrdio, jer je dočekao rukometaše sa "hrvatskim ružama", a tekst pesme je ratnohuškači, te kaže:

"Ako ne znaš šta je bilo nek' ti kaže Lika



Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika

Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika

Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje

Pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara

I Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara

Je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala

To upitaj milo moje putem do Mostara"

Inače, ova pesma Tompsona je zabranjena na minulom Evropskom prvenstvu, nakon što je je jednom puštena u dvorani.

U svakoj zemlji, a pogotovo Srbiji, ovo bi izazvalo šok i momentalnu reakciju institucija, ali u Hrvatskoj prolazi bez problema! Bez reakcija nadležnih!

List Aftonbladet je u tekstu pod nazivom "Skandal zatresao Evropsko prvenstvo za rukometaše" predstavio Tompsona svojim čitaocima:

- Marko Perković je kontroverzna ličnost na Balkanu, koji je optužen da je fašista i čiji tekstovi pesama, između ostalog, tvrde da pominju hrvatske ratne zločine i da veličaju ultranacionalistički ustaški pokret iz Drugog svetskog rata. Perkoviću i njegovom bendu je stoga zabranjeno da nastupaju u nekim evropskim zemljama, a njegove pesme su generalno zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.

Na kraju ostaje da se kaže samo sramno i za svaku osudu!



Autor: Pink.rs