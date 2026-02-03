AKTUELNO

Politika

STEFANOVIĆEV ŽIVOT I DELA SU SAMO TRAGEDIJA I ŽALOST Mesarović: U svojoj nemoći cmizdri i vuče za rukav Šidere, Bartulice i Picule

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instgaram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović brutalno je odgovorila Borislavu Stefanoviću, poručivši mu da je njegovo mesto na "smetlištu političke istorije".

U objavi na svom Instagram profilu, Mesarovićeva je koristila oštre reči, nazivajući Stefanovića "bednikom bez dostojanstva".

"STIDEO SE SVOG IMENA, ALI NE I NEDELA"

Ministarka je podsetila na Stefanovićevu političku prošlost, ističući da on, uprkos godinama, nikada nije pokazao sram za postupke iz vremena dok je bio na vlasti.

Našao se Borislav Borko da bude duhovit, a ceo njegov život i dela su ništa drugo do tragedija i žalost. Jadnik koji ne može da prihvati da Srbija danas ima lidera poput Aleksandra Vučića, u svojoj nemoći cmizdri i vuče za rukav Šidere, Bartulice i Picule - poručila je Mesarović.

NAROD JE REKAO SVOJE

Ona je naglasila da je narod odavno dao svoj sud o Stefanoviću i njegovoj politici.

Borislave, smetlište političke istorije je tvoj habitat. Nauči se već jednom da postoje hrabri ljudi koji će svaku bolest nazvati bolešću i isprsiti se pred svakom mržnjom i gadosti! - zaključila je ministarka u svojoj objavi na Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov

#Adrijana Mesarović

#Aleksandar Vučić

#Borislav Stefanović

#Borko Stefanović

#Instagram

#Opozicija

#SNS

#SSP

#ministarka privrede

#palata srbija

#politički obračun

#vesti Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

MESAROVIĆ DEKLASIRALA MARINIKU Đilasova predvodnica uputila skandalozne laži i pretnje ministarki privrede - Mesarović oštro odgovorila

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

'VAŠ POSAO JE OD NEPROCENJIVOG ZNAČAJA ZA SRBIJU' Ministarka Mesarović čestitala Dan rudara

Politika

'CILJ JE DA DEHUMANIZUJE VUČIĆA' Ministarka Mesarović oštro odgovorila Mariniki povodom novih napada na srpsku policiju i porodicu predsednika

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U POSETI LUČANIMA, SEVOJNU I BAJINOJ BAŠTI Obišla privrednike, porodične firme i višečlane porodice Evo koje su njene ključne por

Politika

BOŽIĆNA ČESTITKA MINISTARKE PRIVREDE MESAROVIĆ: Neka praznični dani donesu mir u vaše domove, radost u srca i snagu da jedni drugima budemo oslonac