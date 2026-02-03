PANIKA U TUŽILAŠTVU! Mrdić raskrinkao pokušaj pravosudnog puča: Pogodili smo u metu, Dolovac se uplašila jer više ne može da mešetari predmetima!

Pitanje pravosudnog puča i osporavanja suvereniteta Narodne skupštine našlo se u fokusu nakon apela predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova. On je zatražio od Visokog saveta tužilaštva da hitno izvrši sudsku odluku o izboru novih članova, uz jasnu poruku da će, u suprotnom, taj posao obaviti Vlada Srbije. Upravo ovaj potres u vrhu pravosuđa otvorio je pitanje zašto je vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac tek sada sazvala hitne sastanke o izmenama zakona i ko zapravo pokušava da opstruiše pravni poredak zemlje.

Ove teme u Novom jutru na TV Pink analizirali su predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe dr Nebojša Mrdić, glavna urednica portala Vesna Vizović i advokat Nebojša Perović.

Nebojša Mrdić je istakao da su novi zakoni, usklađeni sa Ustavom i evropskim standardima, izazvali orkestrirane napade onih koji su decenijama navikli na rad bez kontrole. On je otkrio da su pritisci prešli u otvorene pretnje.

„Ono što je evidentno je da mi imamo ovde orkestriran napad od strane domaćih centara moći zbog ovog seta pravosudnih zakona. Većina ovih stručnjaka i tzv. analitičara nije ni pročitala te izmene i dopune. Napadnut sam ja, Petrov i Nenad Vujić, nas najviše napadaju“, naveo je Mrdić.

On je dodao da su napadi postali toliko lični da je morao da potraži pomoć nadležnih organa.

„Ono što je mene juče zaprepastilo je to što se na društvenim mrežama delio moj broj telefona i što sam imao veliki broj pretnji i poziva iz zemlje i inostranstva. To ću danas da prijaviti policiji i tužilaštvu i nadležnim institucijama pa nek nadležne službe rade svoj posao, ali očigledno je da smo pogodili u metu“, izjavio je Mrdić.

Prema njegovim rečima, ključni razlog za uznemirenost u tužilaštvu je gubitak mogućnosti manipulacije predmetima.

„Kada su se uznemirili? Kada smo Nenadića naterali da izađe javno i da drži tribinu, kad je Dolovac konačno sazvala te svoje saradnike. Oni su se uplašili zato što su narodni poslanici, predstavnici naroda, izglasali set pravosudnih zakona koji su u skladu sa Ustavom i propisima, a koji su od interesa za državu. Sudije su sada nezavisne, tužioci samostalni, a gospođa Dolovac se uplašila zato što nema više ingerencija kao ranije da može tužiocu da uzme predmet ili da ga uputi po svojoj volji u drugo tužilaštvo“, poručio je Nebojša Mrdić.

Glavna urednica Vesna Vizović osvrnula se na jučerašnju tribinu na Pravnom fakultetu, ocenivši je kao pokušaj zastrašivanja naroda. Ona tvrdi da je "antisrpski front", sastavljen od blokadera i nevladinih organizacija, zapravo u panici jer izlazi na videlo dugogodišnji nerad u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

„Ta tribina i serija članaka služe samo da izazovu strah, ali su otkrili nešto drugo – da Tužilaštvo za organizovani kriminal ne radi apsolutno ništa. Saznali smo da se neki tužioci na upućivanju nalaze još od 2005. godine. To je 21 godina! Toliko oni nisu našli za shodno da popune tužilaštvo kadrovima, već bukvalno zloupotrebljavaju tu komisiju za upućivanje jer preko nje kontrolišu i tužioce i šta i kako rade“, istakla je Vizović.

Ona je ukazala na to da se u fiokama decenijama kriju nerešeni slučajevi.

„Postoje slučajevi koji nisu rešeni još od 2002. godine. Postoje tužioci koji bukvalno ne rade ništa, imaju na desetine istraga koje još uvek nisu rešili i stotine predistražnih radnji u kojima takođe ništa ne rade. Glavna prepreka im je navodno što policija od pre dva-tri meseca ne sarađuje sa njima, što takođe nije tačno“, objasnila je urednica.

Advokat Nebojša Perović smatra da su najave o obustavama rada preterane i da je u pitanju politička polarizacija interesa.

„Ja sam pročitao predlog i to nisu neke krucijalne promene gde se može na nešto posebno uticati. Ostaće upamćeno da su to Mrdićevi zakoni i Uglješine izmene. Juče je najavljena čak nekakva obustava rada upravo zbog tih zakona, ali spekulacije o ukidanju Tužilaštva za organizovani kriminal su neosnovane“, zaključio je Perović.

Na kraju, dr Nebojša Mrdić je ponovio da država neće dozvoliti opstrukciju zakona i da će novi propisi osigurati pravdu za sve građane Srbije, uprkos pritiscima centara moći.

Autor: Dalibor Stankov