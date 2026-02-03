Petković: Vojna saradnja Albanije, Hrvatske i Prištine direktna je pretnja stabilnosti regiona

Saradnja Albanije, Hrvatske i Prištine u oblasti odbrane je aktivnost koja direktno ugrožava stabilnost regiona Zapadnog Balkana, jer jasno je da ta saradnja nije motivisana ekonomskim interesima ili potrebom da se doprinese regionalnom prosperitetu, već malignim namerama, izjavio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Kako kaže, Srbija je, kao vojno neutralna država i stub stabilnosti regiona, očigledna meta ovog trojnog pakta i savez Albanije, Hrvatske i Prištine je direktno usmeren protiv naše zemlje i s namerom destabilizacije regiona.

- Albanija i Hrvatska već pripadaju većem vojnom savezu i kao suverene države mogu da sarađuju kako im je volja, međutim uključivanje Prištine u nekakve formalne bezbednosne inicijative, protivno kolektivnim interesima u regionu i suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jeste direktna provokacija i napad na vitalne srpske državne i nacionalne interese - ističe Petrović i dodaje:

- Južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija je postkonfliktno područje na kojem se o miru i bezbednosti stara međunarodno vojno prisustvo KFOR, i to je više nego dovoljan okvir u kojem zemlje poput Hrvatske i Albanije već učestvuju.

- Formalno uključivanje Prištine u nekakve odbrambene i bezbednosne aranžmane je, međutim, opasan presedan i otvoreno iskazivanje animoziteta prema Srbiji kao miroljubivom i dobronamernom susedu - ističe Petrović i kaže:

- Hrvatska i Albanija umesto što investiraju u destabilizaciju regiona, trebalo bi da ulože napore da Zapadni Balkan konačno postane zona miroljubivog napretka i prosperiteta i da se u tom smislu ugledaju na politiku mira i ekonomskog napretka koju snažno zastupa i sprovodi Srbija.

Autor: A.A.