BRNABIĆ OBJASNILA: Evo zašto je Vladan Đokić idealan predstavnik blokadera (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objasnila je zašto je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić idealan predstavnik blokadera.

"On je rekao: 'Departman sa određenog fakulteta treba da predloži kandidata za rektora'. Pošto njegov departman nije hteo njega da predloži za kandidata za rektora Beogardskog univerziteta, on je prekršio princip koji je sam postavio i umesto i umesto departamana samo četiri profesora su ga predložila za kandidata za rektora", rekla je Brnabić i dodala:

"Njemu je to bilo dovoljno dobro, dakle on je već tada prekršio princip koji je sam postavio i nije imao nikakv problem, a onda je, kako bismo ga izabrali za rektora Beogradskog univerziteta, umesto Ivanke Popović, koja je bila protiv-kandidat, napravljen presedan, a to je da je Senat Beogradskog univerziteta glasao za Ivanku Popović, a da je po prvi put Savet opovrgao odluku Senata. Tako da je on praktično političkom podrškom u stvari, u odnosu na akademsku podršku, postao rektor Beogradskog univerziteta. Dakle, on je i kao dekan Arhitektonskog fakulteta bio čovek koji je zdušno bio za projekat Beograd na vodi. To danas blokaderima ne smeta. Ja mislim da je to možda jedina pozitivna stvar u njegovoj karijeri. Ja svakako mislim da je on heroj blokaderskog pokreta. On je sve ono što blokaderi predstavljaju za Srbiju".

Autor: Iva Besarabić