Stevandić: Srpska u SAD priča sa svima, a u BiH, između entiteta čak i kad su partneri u vlasti nema razgovora

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Srpska u Americi priča sa svima, a u BiH između entiteta čak i kad su partneri u vlasti nema razgovora.

- Juče su razgovarali predsednici Rusije i Kine, pa odmah predsednici SAD i Kine. Rusi i Ukrajinci i pored rata povećavaju nivo razgovora. EU otvara dijalog sa Rusijom. Srpska u SAD priča sa svima, a u BiH, između entiteta čak i kad su partneri u vlasti nema razgovora. Jel' BiH luda? - naveo je Stevandić.

