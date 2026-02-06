'OVO PRVI PUT VIDIM' Vučević o blokaderima koji se gade stradalih Novosađana

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je sinoć, povodom protesta protiv izgradnje crkve na Limanu, da su "blokaderi protiv svega što je deo kulture sećanja" i da "ideološki sprovode pravi fašizam".

"Tu je bilo oko sedamdesetak ljudi. Ovo prvi put vidimo da se neko protivi izgradnji hrama koji je posvećen nevinim žrtvama fašizma, nacizma u Drugom svetskom ratu. Niko nije odredio tu lokaciju da bi terao inat nekome. Liman inače nema crkvu. Nedaleko od te lokacije se nalazi Štrand, gde je stvarno mesto stradanja Novosađana tokom racije 1942. godine", rekao je Vučević za TV Informer.

Dodao je da su islamska i jevrejska zajednica podržale da Eparhija bačka uz podršku Grada odredi lokaciju i istakao da je za ljude na severu Srbije to u rangu Kragujevca i Kraljeva kada su građani streljani.

"I sad kad neko kaže da je antifašista, a sprovodi sve suprotno. Neverovatna je potreba ljudi koji ne veruju u Gospoda Boga, što je njihovo pravo, oni se mešaju u crkvena pitanja. Zabranjuju drugima da obeleže mesto stradanja", rekao je Vučević.



On je dodao da su ti ljudi ubijeni jer su bili srpske pravoslavne i jevrejske veroispovesti, a medju njima je bilo i Roma, koji su najčešće bili pravoslavci.

"Tamo živi nekoliko hiljada ljudi, a imate 70 na protestima. Isti ljudi su protiv podizanja hrama SPC nedaleko od mesta stradanja, a isto tako se protive spomen obeležja nevino postradalima 1944/45", rekao je Vučević.

Naveo je da su blokaderi protiv svega što je deo kulture sećanja, da sprovode pravi fašizam ideološki i da ne dozvoljavaju pravo na različito mišljenje.

"Kad bude završen (hram) videćete da će hiljade ljudi dolaziti u njega. Kad im je crkva bliže mnogo više dolaze nego kada im je udaljena", rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković