VUČEVIĆ ISKRENO: Deci sam napravio probleme, a ne korist! Teže je biti sin političara nego što misle (VIDEO)

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike, Miloš Vučević, otvoreno je progovorio o ličnoj strani bavljenja politikom, ističući da teret javne funkcije često najviše osećaju članovi porodice.

Teret prezimena: "Donosi mnogo više mana"

Vučević je naglasio da je percepcija javnosti o porodicama političara često pogrešna i da društvene okolnosti stvaraju veliki pritisak na decu.

— Teže je biti sin političara, ljudi imaju percepciju da je to prednost. Mislim da donosi mnogo više nedostataka i mana. Verujem da sam deci napravio više problema što je ovo moj poziv, nego da su imali korist, koliko god ljudi mislili suprotno — izjavio je Vučević.

Poruka na mrežama: "Nije lako biti sin političara"

Lider SNS-a je i na svom X nalogu podelio video snimak uz snažnu poruku, ističući da funkcije i titule ne štite najbliže od pritisaka i nepravdi koje prate javni posao.

"U današnje vreme nije lako biti sin političara i mislim da sam deci zbog svog poziva napravio više problema nego koristi. Koliko god ljudi misle da je suprotno", napisao je Vučević u objavi.

Колико год људи мисле да је супротно. pic.twitter.com/K1iujNjenN — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 10. јануар 2026.

Podsetimo, Vučević se nedavno oglasio i povodom izjava Srđana Milivojevića (DS), koji je pominjao hapšenje predsednika Vučića po modelu iz Venecuele, ocenivši takve istupe kao nastavak brutalne kampanje koja ne štedi nikoga.

Autor: Dalibor Stankov