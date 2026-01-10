VUČEVIĆ ISKRENO: Deci sam napravio probleme, a ne korist! Teže je biti sin političara nego što misle (VIDEO)

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike, Miloš Vučević, otvoreno je progovorio o ličnoj strani bavljenja politikom, ističući da teret javne funkcije često najviše osećaju članovi porodice.
Teret prezimena: "Donosi mnogo više mana"
Vučević je naglasio da je percepcija javnosti o porodicama političara često pogrešna i da društvene okolnosti stvaraju veliki pritisak na decu.
— Teže je biti sin političara, ljudi imaju percepciju da je to prednost. Mislim da donosi mnogo više nedostataka i mana. Verujem da sam deci napravio više problema što je ovo moj poziv, nego da su imali korist, koliko god ljudi mislili suprotno — izjavio je Vučević.
Poruka na mrežama: "Nije lako biti sin političara"
Lider SNS-a je i na svom X nalogu podelio video snimak uz snažnu poruku, ističući da funkcije i titule ne štite najbliže od pritisaka i nepravdi koje prate javni posao.
"U današnje vreme nije lako biti sin političara i mislim da sam deci zbog svog poziva napravio više problema nego koristi. Koliko god ljudi misle da je suprotno", napisao je Vučević u objavi.
Podsetimo, Vučević se nedavno oglasio i povodom izjava Srđana Milivojevića (DS), koji je pominjao hapšenje predsednika Vučića po modelu iz Venecuele, ocenivši takve istupe kao nastavak brutalne kampanje koja ne štedi nikoga.
Autor: Dalibor Stankov