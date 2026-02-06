'OD MRŽNJE NIKO U SRBIJI NEĆE ŽIVETI BOLJE' Brnabić: Nikezić, u čije vreme su penzije bile 204 evra i neredovne, se danas usuđuje da govori o penzijama

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću na optužbe da je Srbija po visini penzija treća otpozadi u Evropi.



- Nikezić, u čije vreme su penzije bile 204 evra i neredovne, a upitno i do kada bi mogle da se isplaćuju jer je nezaposlenost bila preko 26%, a prosečna plata 330 evra, se danas usuđuje da govori o penzijama. Da nešto zna i da ga nešto zaista zanima, znao bi da moja izjava o penzijama dolazi iz istraživanja Data Pulse (Will Pensions Cover My Retirement? Annual Expenses vs. State Pensions Across Europe - DataPulse Research), da su čak i u Hrvatskoj priznali ova istraživanja i objavili ih, i da njegova izjava pokazuje samo njegovu ignorantnost i psihičku bol kada treba da se suoči sa činjenicom da je Srbija u nečemu bolja od nekih od najnaprednijih država Evrope - napisala je Brnabić.

Nikezić, u čije vreme su penzije bile €204 i neredovne, a upitno i do kada bi mogle da se isplaćuju jer je nezaposlenost bila preko 26%, a prosečna plata €330, se danas usuđuje da govori o penzijama. Da nešto zna i da ga nešto zaista zanima, znao bi da moja izjava o penzijama… pic.twitter.com/9PcsdRWHb3 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. фебруар 2026.



Istina jeste da moramo još mnogo bolje, ali je jednaka istina da ni za 20 godina ne možete da popravite ono što su blokaderi iz bivše vlasti rušili i uništavali 12 godina, dodala je.

- Treba biti Đilas i Nikezić pa uništiti ono što ni NATO bombe nisu uništile, zatvoriti fabrike koje ni sankcije nisu uspele da zatvore. Dakle - DA, prema istraživanju Data Pulse, penzioneri u Srbiji sve bolje žive, ali kako to uvek ponavlja Aleksandar Vučić, još mnogo moramo da radimo da bi naši pezioneri živeli onako kako su zaslužili. Zato mi iz SNS nudimo plan i program, a blokaderi nude mržnju. Od mržnje niko u Srbiji neće živeti bolje - istakla je Brnabić.

Inače, Nikezić je izjvio da je po podacima Eurostata iz 2023. godine po visini penzija Srbija treća otpozadi u Evropi, te da je "netačna izjava predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da penzioneri u Srbiji žive bolje nego u Nemačkoj i Norveškoj".

Autor: D.Bošković