VUČIĆ UPOZORIO: To nije savez za vojno-tehničku saradnju, RAZGOVARAJU O SVIM PRAVCIMA NAPADA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije savez za vojno-tehničku saradnju, već vojni savez koji se pravi za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija, i dodao ga taj savez veoma brine, pogotovo zbog novih informacija koje ima, a koje se tiču njihovih težnji za nabavku oružja, ali i razgovara o svim mogućim pravcima napada i odbrane.

Vučić je, nakon otvaranja rekonstruisane Gimnazije Mladenovac, a odgovarajući na pitanja novinara, kazao da bi, da je reč o savezu za saradnju u vezi s nabavkom oružja, kada je reč o Zagrebu i Albaniji, rekao da ne predstavlja nikakav problem.Ali, kako je istakao, to je savez za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija.

ZAŠTO SAVEZ KAD STE U NATO?

- Veoma, veoma me brine kao predsednika Srbije vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba. Nemojte da smetnete s uma, to nije vojno-tehnički savez. To nije savez za vojno-tehničku saradnju. Pa da kažu ti kupi od mene oružje, ja kupujem od tebe oružje. Na to bih rekao, osim sa Prištinom, Tirana - Zagreb nikakav problem, ali ovo je vojni savez koji se pravi za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija ili odbrambeni savez za određene teritorije koji za jedan dan preraste u napadački savez - naglasio je Vučić.

Kako je dodao, pitanje je zbog čega i zbog koga se taj savez pravi.

- Kako to da će neko da napadne Albaniju? Što ste formirali vojni savez, pa svi ste u NATO-u? I Hrvatska i Albanija su u NATO-u, Priština nije, pa se dodatno postavlja pitanje kako ste pravili vojni savez s Prištinom - istakao je.



Predsednik je naveo da ga veoma brine pravljenje tog saveza, posebno što im zna i nove planove, kao i za nove zahteve Prištine za nabavku oružja od SAD i Turske.

TRAŽE OD AMERIKANACA HOKAJ

- Hoće dodatno oružje i od Amerikanaca i od Turaka. Traže od Amerikanaca „hokaj“ sisteme od 105 mm, još nisu dobili odobrenje za to. Traže i pojačavanje „džavelin“ raketa za protivoklopnu borbu i još svašta iz Turske. Imam kompletan spisak - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, oni razgovaraju i o svim mogućim pravcima napada, odbrane i svega drugog.

- I mi o tome imamo značajne obaveštajne podatke. Da li sam zabrinut? Jesam. To je moj posao da budem zabrinut, ali građani ne moraju da brinu, jer snaga srpske vojske se uvećava iz dana u dan geometrijskom progresijom - kazao je Vučić.



Naglasio je da će biti kupljena najsavremenija oprema kakvu u Evropi danas ima jedna ili nema nijedna zemlja.

Predsednik je dodao da o tim planovima ne može više da govori, ali da će sve stići po ubrzanim procedurama.

- Radimo veoma dobro, veoma mudro, veoma ozbiljno - kazao je Vučić i čestitao rukovodstvu, Vojsci i Ministarstvu odbrane. Ističući da građani ne moraju da brinu, dodao je da nikoga nimalo ne potcenjuje.

- To kao ’lako ćemo’, toga sam se nagledao. Za razliku od onih ’lako ćemo da pobedimo i NATO, lako ćemo i ovo, lako ćemo i ono’, kod mene nema ’lako ćemo’. Teško ćemo, ali njima će da bude još teže - naglasio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić