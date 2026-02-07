'ITALIJA I FRANCUSKA PODRŽAVAJU EVROPSKE INTEGRACIJE SRBIJE' Premijer Macut: Na putu smo prijema u EU i to brojni lideri već potpuno jasno govore

Italija i Francuska pokušavaju da naprave pozitivan pristup prema Srbiji po pitanju evropskih integracija, ocenio je danas premijer Srbije Đuro Macut.

"Oni (Italija) najčešće stoje na tom putu, to je definitivno i pokušaće naravno da u saradnji sa Francuskom i Nemačkom budu posrednici koji će svakako uticati na kreaciju budućih političkih planova u Evropi", neveo je Macut.

Macut je u Italiji prisustvovao prijemu koji je organizovala italijanska premijerka Đorđa Meloni povodom Zimskih olimpijskih igara koji se održavaju u Kortini, a osim sa Meloni, Macut je razgovarao i sa potpredsednikom SAD Džej-Di Vensom, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, prenosi Javni medijski servis

"Na putu smo prijema u EU i to brojni lideri već potpuno jasno govore. Predsednik Estonije sa kojim sam imao priliku da razgovaram je u potpunosti shvatio da se Evropa na neki način mora politički promeniti prema situaciji u kojoj se nalazi i da se sukob koji ima praktično na svojim vratima, koji se već četiri godine dešava između Rusije i Ukrajine, mora zaustaviti i da moraju naći rešenje", rekao je Macut.

Autor: Iva Besarabić