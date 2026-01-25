Macut: Otvoreni smo za dijalog sa partnerima iz EU uz međusobno poštovanje

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je da Srbija ostaje dosledno i čvrsto posvećena procesu evropskih integracija i dodao da se dijalog mora voditi u okviru utvrđenih institucionalnih kanala uz puno uvažavanje procedura, diplomatskog protokola, odnosno uz međusobno poštovanje.

Macut je, u intervjuu za "Politiku" povodom posete delegacije Evropskog parlamenta Beogradu, naveo da Srbija evropske integracije razume kao dugoročan i ozbiljan proces zasnovan na reformama, unutrašnjoj stabilnosti i ravnopravnom partnerskom odnosu sa EU.

"Dijalog mora da se vodi u okviru utvrđenih institucionalnih kanala, uz puno uvažavanje procedura, diplomatskog protokola, odnosno međusobnog poštovanja. Samo koordinacija sa nadležnim institucijama Srbije može biti osnov za zvanične susrete, čime se doprinosi izgradnji poverenja koje je neophodno u odnosima partnera", kazao je Macut.

Kako je naveo, imena ljudi na čelu institucija nisu bitna, radi se o poštovanju države Srbije i njenih građana koje te institucije predstavljaju.

Prema njegovim rečima, cilj Srbije nije da se rukovodi simboličkim gestovima ili kratkoročnim političkim pritiscima, već da gradi održiv napredak koji će doneti konkretnu korist građanima Srbije i doprineti stabilnosti čitavog regiona.

Odgovarajući na pitanje da li je danas Srbija bliža postizanju društvenog dijaloga uz poštovanje razlika nego prošle godine, Macut je naglasio da je uveren da jeste.

"Uveren sam da jesmo. Društveni dijalog ne predstavlja jednokratan događaj, niti formalnu obavezu, već kontinuiran proces koji zahteva vreme, strpljenje, zrelost i punu odgovornost svih učesnika u društvu", naveo je Macut.

Dodao je da svako ima pravo na političko mišljenje, na kritiku, pa i na oštro neslaganje, jer to i jeste suština demokratije, ali da niko nema pravo da govori neistinu, da dehumanizuje drugog čoveka, da širi mržnju i da uništava nečije dostojanstvo zarad pseudopolitičkih poena.

Prema njegovim rečima, društveni dijalog podrazumeva spremnost da se čuju različita mišljenja, da se uvaži postojanje razlika i da se, uprkos tim razlikama, traže zajednička rešenja u interesu društva u celini.

"U proteklom periodu napravljeni su važni i vidljivi koraci u tom pravcu. Otvoreni su novi kanali komunikacije između institucija i različitih društvenih aktera, pokrenute su teme koje su godinama bile zapostavljane ili gurane u stranu, a država je pokazala jasnu spremnost da razgovara sa svima, uključujući i one sa kojima ne delimo iste stavove", rekao je premijer.

Macut dodaje da to nije uvek lako, ali da je neophodno ako želimo stabilno i uređeno društvo.



Istakao je da su Srbiji potrebni razgovori, a ne podele, argumenti zasnovani na činjenicama, a ne uvrede i isključivost.

Na pitanje šta je mislio kada je izjavio da je zatečen podelama u društvu, Macut je rekao da je tada bio preblag i da je trebalo da kaže da je zaprepašćen.

"Nivo govora mržnje, brutalnosti i bezobzirnosti, koji te podele prate i koji je, nažalost, u jednom delu javnog prostora postao gotovo normalizovan, treba sve da nas zaprepasti i učini da se duboko zapitamo", naveo je.

Macut ukazuje da smo kao društvo došli u situaciju da se bez ikakve odgovornosti izmišljaju afere, svesno plasiraju laži i da se ljudi targetiraju na najprizemniji način, a posebno njihove porodice, koje se uvlače u političke obračune kroz gnusne i izmišljene priče.

Navodeći da je lekar po profesiji i da je u politiku ušao iz drugog sveta u kojem je osnovno pravilo da se svaki čovek posmatra kao ljudsko biće, bez etiketa, bez predrasuda i bez pitanja o njegovim uverenjima, Macut je dodao da je istovremeno i građanin koji ima svoje političke stavove i izbore, kao i svako drugi.

"Da li zaista neko misli da bi ikada, makar i u mislima, bilo kome palo na pamet da na osnovu političkog opredeljenja leči ili ne leči pacijenta? Ta pomisao je za mene ne samo uvredljiva već i duboko uznemirujuća. Zato smatram da kao društvo moramo ozbiljno da se zapitamo gde su granice i ko je spreman da ih brani", dodao je premijer.

Kako ukazuje, ako te granice ne postavimo jasno i ako ne kažemo da ovakvo ponašanje nije prihvatljivo, rizikujemo da izgubimo nešto mnogo važnije od bilo koje političke bitke - elementarno poštovanje, ljudsko dostojanstvo, odgovornost u javnom govoru i srpsku slogu po kojoj smo vekovima poznati.

Govoreći o očekivanjima i ciljevima u ovoj godini, Macut je rekao da bi 2026. trebalo da bude godina stabilnog rasta, novih investicija i boljeg životnog standarda za građane.

"Ali, ekonomija ne može da napreduje u atmosferi nestabilnosti i sukoba. Zato su mir i zajedništvo ključni preduslovi svega što želimo da postignemo. Naš cilj je da sačuvamo makroekonomsku stabilnost, nastavimo sa ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, ali i da vodimo socijalno odgovornu politiku", kazao je premijer.

Srbija ima potencijal da bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u ovom delu Evrope, kazao je Macut i dodao da taj potencijal moramo zajednički da iskoristimo, uz jasnu odgovornost svih aktera i fokus na dugoročne rezultate.

Približavanje rada Vlade Srbije običnim ljudima i da njeni članovi idu u svaki grad, da se tamo održavaju sednice i razgovara sa građanima, Macut je rekao da ta ideja nije bila politički slogan, već konkretan i principijelan način rada.

"Članovi vlade su stalno na terenu, razgovaraju sa građanima, lokalnim rukovodstvima, privrednicima, zdravstvenim i prosvetnim radnicima, ali i sa udruženjima, stručnim organizacijama i svim relevantnim akterima koji doprinose boljem funkcionisanju lokalnih zajednica", dodao je.

Kako je naveo, upravo na tim sastancima dobijaju najrealniju sliku problema i potreba, a neposredan kontakt omogućava da se čuju različite perspektive i da se brzo identifikuju prioriteti.

Na pitanje kako ocenjuje reakciju države na prekid snabdevanja električnom energijom u više okruga početkom 2026, Macut je rekao da je situacija bila teška zbog ekstremnih vremenskih uslova, ali je pokazala da sistem dobro funkcioniše i u složenim okolnostima.

Macut je dodao da je država reagovala brzo i u tesnoj saradnji sa lokalnim samoupravama, energetskim sektorom i službama za vanredne situacije, sa jasnim prioritetom da se što pre obezbede električna energija i vodosnabdevanje najpre za bolnice, domove zdravlja i najugroženije građane.

Kako je istakao, nadležne institucije su uvidele gde je potrebno unaprediti infrastrukturu i ojačati sistem.

"Na tome ćemo kontinuirano raditi, kako bismo u budućnosti bili još spremniji i rizike od sličnih situacija smanjili na minimum", naglasio je premijer.

Govoreći o decentralizaciji zdravstvenog sistema u Srbiji, Macut je kazao da smatra da je to jedno od najvažnijih pitanja za srpsko zdravstvo, jer zdravstvena zaštita mora biti pođednako dostupna i kvalitetna za svakog građanina, bez obzira na to da li živi u Beogradu, Nišu ili u manjoj opštini.

"Zato stalno napominjem da decentralizacija zdravstvenog sistema nije političko, već pre svega stručno i organizaciono pitanje, jer kvalitet lečenja ne sme da zavisi od mesta življenja. Decentralizacija podrazumeva kontinuirana ulaganja u regionalne zdravstvene ustanove, odnosno domove zdravlja koji bi konceptualno i organizaciono predstavljali opštinske zdravstvene centre, uvođenje savremene medicinske opreme, kao i jačanje kadrova i uslova rada, i njihovo stalno stručno usavršavanje", dodao je.

Macut je kazao da je ponosan na rad vlade koju predvodi i posvećenost većine ministara, koji svojim radom pokazuju da su svesni odgovornosti koje njihove funkcije nose i značaja svojih odluka za građane.

"Radimo u složenim okolnostima, a rezultati koje postižemo u ključnim oblastima pokazuju da sistem funkcioniše. Svi ministri redovno dostavljaju izveštaje o realizovanim aktivnostima, a moja podrška im je dostupna 24 časa. Kao što sam rekao, obilasci svih delova Srbije i neposredan rad na terenu, uz redovno izveštavanje, pružaju najbolju sliku gde je potrebno dodatno angažovanje i gde možemo još bolje da delujemo", kazao je Macut.

Dodaje da uvek ima prostora za veću efikasnost i da ne beži od kritike jer ona, kako je naveo, pomaže da kao tim vlada bude bolja i da njihove odluke služe interesu svih građana, a kvalitet života u Srbiji svakodnevno unapređuje.

Autor: S.M.