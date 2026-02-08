BORAC SA KOŠARA OGLASIO SE IZ NIŠA: Evo šta je poručio onima koji su prekrečili mural 'Kad se vojska na Kosovo vrati' (VIDEO)

Mural sa natpisom "Kad se vojska na Kosovo vrati" u OŠ Učitelj Tasa u Nišu bio je prekrečen, a sad je ponovo osvanuo.

Ovim povodom oglasio se Darko Anđelković Raška, ratni veteran, borac sa Košara:

- Tu smo, na mestu gde je nedavno obrisan mural. Hteo bih da pozdravim te ljude koji su to izbrisali i da im poručim, prvi put su dobili opomenu. Sledeći put opomene neće biti. To su mnogo bitne stvari, da naša deca vide. Pogotovo je to nama bitno koji smo ratovali za majku Srbiju, nismo živote žalili za sveto Kosovo i to Kosovo treba u svakom Srbinu da tinja i da imamo želju da se vratimo tamo. Pogotovo mi koji smo ratovali na njemu. Preporučio bih ljudima koji su to prekrečili da prekreče svoje umove i svoju dušu, očito da im je duša zlobna i da im je potreban novi život. A ovakve stvari nemoj više da rade, to im je moj savet. Živela Srbija, uvek smo spremni za Kosovo i Srbiju i ako Bog da, dogodine u Prizrenu - rekao je Anđelković.

Autor: Marija Radić