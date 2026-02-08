AKTUELNO

Politika

HRVATI BI DA IM SE NEKO OPET IZVINJAVA: Vučić im smeta jer ne da na Srbe i Srbiju, kao i zato što ih svakog dana podseća na etničko čišćenje koje su sproveli u 'Oluji', kao i na klanje i ubijanje Srba u Jasenovcu!

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Hrvati kukaju za vremenima kada su im se predsednici Srbije, poput Tadića, klanjali i izvinjavali.

Upravo zato su sada upregli sve snage da na vlast dovedu blokadere koji će mirno ćutati dok cela Hrvatska kliče ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Vučić im smeta jer ne da na Srbe i Srbiju, kao i zato što ih svakog dana podseća na etničko čišćenje koje su sproveli u „Oluji“, kao i na klanje i ubijanje Srba u Jasenovcu. Vučić im smeta jer je Srbiju uzdigao ekonomski i vojno, i Srbija više nije, niti će ikada više biti, nečiji lak plen.

#Hrvati

#Vucic

#olujaklanje

POVEZANE VESTI

Politika

HRVATI OPSEDNUTI VUČIĆEM: Dostigli vrhunac bizarnosti - Sada im i pohvala smeta (VIDEO)

Politika

Vučić o Piculi i evroparlamentarcima: Sramota je da im smeta izložba o Jasenovcu

Politika

Hrvati i Slovenci potpisali pakt protiv Srba i Srbije!

Politika

HRVATI LJUBOMORNI NA VUČIĆEVU SLOBODARSKU POLITIKU: Traže da se udari na Srbiju

Politika

ČIM NEKO JEDNOM KAŽE ISTINU, A DA IM SE NE SVIĐA, ODMAH LINČ! Nakon što je CRTA proglasila pobedu liste 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' obrušili s

Politika

VUČIĆ U MINHENU RAZGOVARAO SA BORELJOM I LAJČAKOM: Glavna tema Kosovo i Metohija i Kurtijev pokušaj da u tišini provede etničko čišćenje Srba