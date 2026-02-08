HRVATI BI DA IM SE NEKO OPET IZVINJAVA: Vučić im smeta jer ne da na Srbe i Srbiju, kao i zato što ih svakog dana podseća na etničko čišćenje koje su sproveli u 'Oluji', kao i na klanje i ubijanje Srba u Jasenovcu!

Hrvati kukaju za vremenima kada su im se predsednici Srbije, poput Tadića, klanjali i izvinjavali.

Upravo zato su sada upregli sve snage da na vlast dovedu blokadere koji će mirno ćutati dok cela Hrvatska kliče ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Vučić im smeta jer ne da na Srbe i Srbiju, kao i zato što ih svakog dana podseća na etničko čišćenje koje su sproveli u „Oluji“, kao i na klanje i ubijanje Srba u Jasenovcu. Vučić im smeta jer je Srbiju uzdigao ekonomski i vojno, i Srbija više nije, niti će ikada više biti, nečiji lak plen.