Vučić o Piculi i evroparlamentarcima: Sramota je da im smeta izložba o Jasenovcu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Davosa i ocenio da bi Tonina Piculu i njegove kolege koji su tražili da izbegnu izložbu u Jasenovcu treba da bude sramota.

- Ako je to istina, to je šokantno i sramota za sve njih. Jasenovac nije nešto izmišljeno, niti se o tome vodi polemika među istoričarima. Ne znam kako neko misli da pravi reviziju istorije, pri tom zloupotrebljavajući institucije Evropske unije - kaže Vučić i dodaje:

To su isti oni ljudi koji su stavili u rezoluciju da smo koristili zvučni top, to govori o njima. Mislim da je ljudima u Srbiji jasno ko čini tu delegaciju. Hteli su da se tako odnose prema našoj zemlji, koliko nas ne poštuju, koliko ne valjamo. Za mene je Srbija raj.
Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

