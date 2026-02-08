AKTUELNO

Politika

'PRETHODNA NEDELJA PUNA OBAVEZA,SVAKA NAREDNA IMA JOŠ GUŠĆI RASPORED' Vučić poručio: Nema predaha sve dok za Srbiju ne uradim ono što mi je narod stavio u zadatak

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju za nama.

- Prethodna radna nedelja bila je puna obaveza, a svaka naredna će imati još gušći raspored. Ipak, iako sam umoran, osmeh na licima naših ljudi i njihove reči iskrene podrške, daju mi posebnu snagu da nastavim još više da se borim za sve velike i male ciljeve koje smo postavili.

Kako je istakao predstoje mu brojni važni sastanci i valja se dobro pripremiti.

- Nema predaha sve dok za našu Srbiju ne uradim ono što mi je narod stavio u zadatak. Znam samo da će u kratkim pauzama između razgovora sa globalnim liderima sa kojima ću se susretati u narednim danima, moje misli biti uvek ovde, u našoj zemlji, sa našim ljudima.

- Srbija će nastaviti svoj put i nema te sile koja će me sprečiti da zemlju odvedem tamo gde joj jeste i gde joj je oduvek bilo mesto – u sam vrh razvijenih, naprednih i stabilnih država.

Vučić je istakao da ne planira da stane, a da ga zaustave ne mogu.

Autor: S.M.

