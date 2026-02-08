'ČIST SAM PRED BOGOM I NARODOM, TU NEMA NIKAKVOG KRIVIČNOG DELA' Ministar Selaković izneo ŠOKANTNE podatke o ulozi BLOKADERA u slučaju Generalštab: Sve ovo je zapravo upereno protiv predsednika Vučića

Ministar kulture Nikola Selaković je tokom gostovanja u emisiji 'Hit tvit' na televiziji Pink negirao je krivicu za zloupotrebe položaja u vezi sa skidanjem oznake kulturnog dobra vezano za zgradu Generalštaba, za šta ga tereti optuzni predlog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Selaković je pokazao fotografije koje dokazuje da o njegovom slučaju odlučuju ljudi koji su deo blokaderskog pokreta.

- Ja sam i pred Bogom i pred narodom čist i tu nikakvog krivičnog dela nema. U svojim rukama imam saopštenje gde se navodi da je Goran Vasić priznao izvršenje dela. Ovo saopštenje su prenele sve televizije u Srbiji zato što su verovale da državni organ ne može ovako brutalno da laže. Neko mi je rekao nedovno, kada sam počeo da se branim, da nisu navikli na ovakav moj rečnik. pogledajte koliko lažu, zato i kažem da su blokadersi ološ. Ovde je reč o skraćenom postupku koji se ne završava optužnicom. U ovom slučaju je jedan blokader, Rade Bajić, tužilački pomoćnik, koji je saslušavao desetine ljudi u ovom slučaju. Evo na slikama vidimo kako on podržava blokadere i posećuje blokaderske skupove. Od tog čoveka se očekuje da radi savesno i nepristrasno? - rekao je Selaković i dodao:

- Vojislav Isailović, čovek sa ovim kačketom na slici, on vam je glavni tužilac za organizovani kriminal , takođe na protestima. Ovo dokazuje da je sve ovo jedna blokadersa banda i ološ i nemam problem da ove stvari nazovem pravim imenom. Da smo mi stvarno učinili krivično delo, dovoljno je par stranica, a oni su dostavili na hiljade stranica u kojima se pozivaju samo na svedoke. Ovo dokazuje da je sve ovo za što se dešava upereno protiv Aleksandra Vučića - rekao je Selaković.

Selaković se osvrnuo i na Dubravku Đukanović koja je za četiri godine na funkciji 26 puta odobrila radove za poslove "Studio D Art" koji je prenela na ime ćerke.

- Kada je Dubravka Đukanović po konkursu bila u obavezi da potpiše ugovor o radu kako ne bi mogla da radi druge poslove, ona to ne radi, već prima jedina u Srbiji dve plate. ovo je knjiški primer krivičnog dela za koje gone mene i moje saradnike, a to je zloupotreba službenog položaja. Nju je odmah skočila da brani Marinika Tepić koja kaže da je to samo jedna žena na koju je predsednik Vučić vršio pritisak da podnese ostavku - rekao je Selaković.

Autor: Iva Besarabić