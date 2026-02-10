Albanac uleteo u vrtić pun srpske dece: Ispisao grafite 'UČK', pa napravio pakao u Lipljanu (FOTO)

Muškarac albanske nacionalnosti je na ambulanti u srpskom selu Dobrotin kod Lipljana ispisao grafite "UČK", a potom upao u vrtić gde su se nalazila deca i vikao, vređao i provocirao.

Kako navodi Kancelarija za Kosovo i Metohiju, vaspitačice su muškarca pribrano udaljile iz dvorišta obdaništa.

Ističe se da su meštani Dobrotina, u kome živi više stotina Srba, među kojima su i roditelji koji svakodnevno svoju decu vode u ovaj vrtić uznemireni ovakvim događajima i zabrinuti za bezbednost, posebno kada se zna za sve zločine koje su u Pokrajini počinili pripadnici terorističke "UČK".

U saopštenju Kancelarije se ukazuje da do ovog sramnog incidenta dolazi samo dan nakon što je glavni tužilac u Hagu zatražio po 45 godina robije za četvoricu lidera terorističke organizacije tzv. OVK, što dovoljno govori o težini dela koja im se stavlja na teret i da je ova zločinačka ideologija i dalje živa na prostoru KiM.

"Da ovo nije izolovan incident pokazuje i činjenica da su isti grafiti ispisani na banderama u Dobrotinu pre nekoliko meseci, što je još jedna u nizu pretnji i deo osmišljene kampanje koja poziva na nasilje i progon Srba sa njihovih ognjišta", naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da su predstavnici lokalne samouprave obišli vrtić i ambulantu kako bi razgovarali sa meštanima i videli na koji način mogu da nadoknade nastalu štetu.

Kancelarija naglašava da se etnički incidenti usmereni na srpski narod na prostoru Kosova i Metohije nižu godinama, dok političari iz Prištine umesto osude nasilja i provokacija prema Srbima, svojim zapaljivim i antisrpskim izjavama podstiču ovakve incidente.

"Kancelarija za KiM će nastaviti da diplomatskim kanalima ukazuje na ovakve i slične incidente svim relevantnim međunarodnim akterima sa jasnim zahtevom za poboljšanje bezbednosti Srba na prostoru Kosova i Metohije, uz očekivanje da se počinilac ovog i svih sličnih incidenata adekvatno sankcionišu", navedeno je u saopštenju.

