VUČIĆ NAJAVIO PLANOVE DO 2035. GODINE: Prave ih stručni ljudi za građane, a ne za partije (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom putem svog zvaničnog Instagram naloga i najavio strateške korake koji će odrediti sudbinu države u narednim decenijama.
"Planovi se prave za građane i za državu, a ne za političke partije. Planove i programe prave stručni ljudi. Planovi i programi, bez njih ne možete ništa da uradite", poručio je Vučić.
On je istakao da je ključ u dugoročnom sagledavanju budućnosti, najavivši predstavljanje planova koji dosežu čak do 2035. godine.
"Moramo da izađemo u najskorije vreme i sa planom do 2030. i dugoročnim do 2035. da ljudi mogu da sagledaju šta je to što ćemo da radimo, šta je to što ćemo da činimo", zaključio je predsednik u svom obraćanju.
