VUČIĆ SA PREDSEDNIKOM PARLAMENTA TANZANIJE: Srbija pridaje veliki značaj partnerstvima sa afričkim državama

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednikom Parlamenta Tanzanije Musom Zunguom.

Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

- Dobar sastanak i razmena mišljenja sa predsednikom Parlamenta Tanzanije o unapređenju političkog dijaloga i jačanju bilateralne saradnje. Srbija pridaje veliki značaj partnerstvima sa afričkim državama sa kojima želimo da gradimo stabilne i dugoročne odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju međunarodnog prava i solidarnosti naših naroda - napisao je Vučić na Instagramu.

Autor: Iva Besarabić

