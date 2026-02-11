AKTUELNO

Senator Srpske Vulin: Ustaše ga neće manje maltretirati ni ako se žali ni ako se pokaje

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković se osetio povređenim što su mu Hrvati pominjanje Republike Srpske Krajine uzeli za zlo i što ga maltretiraju kada ulazi u Hrvatsku, istakao je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

- Čestitam mu na onom što je rekao u Hrvatskoj i mislim da bi svaki predstavnik Srba trebao to isto da izgovori u svakoj prilici a da svakog ko zbog toga bude napadnut branimo svi zajedno. Nadam se da gradonačelnik Banjaluke ostaje pri svemu što je rekao i da će sve ponoviti prvom prilikom - navodi Vulin i dodaje:

- Ustaše ga neće manje maltretirati ni ako nastavi da se žali ili se pokaje pa ni ako im se zakune da je za neku Hrvatima poznatu budućnost ili dobrosusedstvo a i ono njegovo "tu sam za vas" nije njima dovoljno.

- Neka zadržavanja na granici doživi kao priznanje a ne mora ni da ide kroz Hrvatsku, gde god da je pošao može i drugim putem - poručio je Vulin Drašku Stanivukoviću koji je zadržan na granici sa Hrvatskom gde je platio kaznu zbog govora koji je nedavno održao u Lici i Dalmaciji.

