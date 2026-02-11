Senator Srpske Vulin: Ustaše ga neće manje maltretirati ni ako se žali ni ako se pokaje

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković se osetio povređenim što su mu Hrvati pominjanje Republike Srpske Krajine uzeli za zlo i što ga maltretiraju kada ulazi u Hrvatsku, istakao je senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.
- Čestitam mu na onom što je rekao u Hrvatskoj i mislim da bi svaki predstavnik Srba trebao to isto da izgovori u svakoj prilici a da svakog ko zbog toga bude napadnut branimo svi zajedno. Nadam se da gradonačelnik Banjaluke ostaje pri svemu što je rekao i da će sve ponoviti prvom prilikom - navodi Vulin i dodaje:
- Ustaše ga neće manje maltretirati ni ako nastavi da se žali ili se pokaje pa ni ako im se zakune da je za neku Hrvatima poznatu budućnost ili dobrosusedstvo a i ono njegovo "tu sam za vas" nije njima dovoljno.
- Neka zadržavanja na granici doživi kao priznanje a ne mora ni da ide kroz Hrvatsku, gde god da je pošao može i drugim putem - poručio je Vulin Drašku Stanivukoviću koji je zadržan na granici sa Hrvatskom gde je platio kaznu zbog govora koji je nedavno održao u Lici i Dalmaciji.
Autor: A.A.