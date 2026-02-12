Oglasio se prof. dr Dejan Antić: Dvanaesti februar ili totalitarni obrasci ponašanja blokadera pod maskom antifašizma

On je podsetio i na, kako je rekao, „torturu kojoj je bio izložen prof. dr Miroslav Pešić upravnik Odeljenja za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Niš obeležava sećanje na 12. februar 1942. godine, kada je izveden uspešan proboj zatočenika iz nacističkog logora „Crveni krst“, jedan od značajnih događaja u ratnoj istoriji juga Srbije.

Tim povodom studenti blokaderi najavili su šetnju do logora „Crveni krst“, uz polaganje venca i obraćanje javnosti, navodeći da je reč o odavanju počasti žrtvama fašističkog terora.

Povodom najavljenog skupa oglasio se istoričar prof. dr Dejan Antić, potpredsednik Pokreta za narod i državu u Nišu, koji je poručio da svako dostojanstveno i iskreno obeležavanje stradanja u Drugom svetskom ratu zaslužuje poštovanje, ali da u konkretnom slučaju, kako je naveo, „nije reč o pijetetu, već o pokušaju političke instrumentalizacije jednog od značajnih datuma u istoriji Niša“.

„Proboj logoraša 1942. godine bio je čin herojstva i simbol otpora nacističkom zlu. Međutim, blokaderi 12. februar pokušavaju danas da pretvore u političku pozornicu za sticanje jeftinih poena, pozivajući se na antifašističke vrednosti. Kakve njihove crne antifašističke vrednosti? Antifašizam podrazumeva poštovanje različitog mišljenja, odbacivanje nasilja i dostojanstvo u javnom prostoru. A šta smo sa njihove strane videli? Prebijanje žena i staraca u Nišu 21. marta, javne pozive na progon neistomišljenika, pritiske i šikaniranje profesora na fakultetima“, naveo je Antić.

On je podsetio i na, kako je rekao, „torturu kojoj je bio izložen prof. dr Miroslav Pešić upravnik Odeljenja za istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu jer je bio protiv blokada – špalir, uvrede, pretnje i javni linč“.

„Da li su to vrednosti slobode i antifašizma? Naravno da nisu. To su obrasci totalitarnog ponašanja. I sada će takvi ljudi, kojima na međunarodnom planu podršku pružaju unuci nacističkih slugu i ustaških koljača, da nam drže lekcije o antifašizmu? Da nije smešno, bilo bi žalosno“, poručio je prof. dr Dejan Antić.

Govoreći o najavljenoj šetnji studenata do „Logora Crveni krst“, Antić je dodao da se, po njegovom mišljenju, ne radi o spontanom izlivu pijeteta, već o organizovanom političkom projektu.

„Ideološki mentori studenata blokadera dobro su poznati javnosti. To su krugovi koji su posle 5. oktobra 2000. godine rastakali državnu imovinu, katančili privredne gigante i ostavljali hiljade ljudi bez posla. To su oni koji su hapsili srpske generale i slali ih u Hag, uništavali vojsku i rasprodavali vojnu imovinu, pa čak i sopstveni narod optuživali za genocidnost. Danas su, isti ti, na novom zadatku – da ponovo obmanu Srbiju i njenu omladinu, ne bi li je još jednom doveli na rub urušavanja i propasti“, zaključio je Antić.

Autor: Iva Besarabić