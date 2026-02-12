Vulin: Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje

Aleksandar Vulin oglasio se povodom besramnih uvreda Dragana Stevanovića upućenih na društvenoj mreži "X" predsedniku Srbije i njegovoj ćerki.

"Svako ko ima dete zna šta bi uradio ološu koji bi mu na tako odvratan način uvredio dete i njega samog kao što je uradio Dragan Stevanović sa ćerkom predsednika Vučića. Za ovakvog nema lečenja osim možda u zatvorskoj bolnici ali u nju treba da stigne sa fizičkim razlogom ne po odluci suda. Ništa odvratnije nisam video u svim ovim godinama mržnje, zato ne mogu da biram reči. Svako ko pokuša da nađe opravdanje za ovu grešku prirode treba da zamisli sebe i svoje dete u istom tvitu pa neka mu prema tome sudi", izjavio je Aleksandar Vulin povodom besramnih uvreda Stevanovića upućenih predsedniku Srbije i njegovoj ćerki.

Autor: S.M.