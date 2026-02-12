ŽESTOKA PORUKA MINISTARKE MESAROVIĆ O NOVOM NAPADU NA PREDSEDNIKOVU PORODICU: Blokaderi, malo vam je laži o Aleksandru Vučiću pa ste se okomili i na njegovu ćerku?!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom najnovijih napada na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

-Koliko su blokaderi psihički oboleli vidimo na najnovijem primeru izvesnog Stevanovića. Ovo je odavno prevazišlo domen politike, ovakva mržnja i bolest zahteva reakciju kako javnosti tako i nadležnih institucija. Na decu udarate ološi blokaderski?! Malo vam laži o Aleksandru Vučiću pa ste se okomili i na njegovu ćerku?! Pa imate li obraza, imate li ljudskosti, da li vam je išta sveto? Pa kako neko ko na profilnoj fotografiji ima dete može da pomisli, a kamoli javno napiše ovakve gadosti!

Svaki normalan i pristojan građanin ove zemlje neće samo osuditi već prezreti ovakve neljude i stavove. Svako normalan ne može podržati ovaj izliv obolelosti, mržnje i neljudskosti!

I sve što više mrzite i vređate to smo jedinstveniji u odbrani našeg predsednika Aleksandra Vučića! Stati uz njega i njegovu politiku, a posebno stati uz njega zbog ovakvih stvari pravi razliku između ljudi i neljudi, mržnje i ljubavi, bolesti i normalnosti.

Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, zlo nikada neće i ne može pobediti u Srbiji- stoji na Instagramu ministarke.

Autor: Iva Besarabić