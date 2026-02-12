AKTUELNO

Politika

ŽESTOKA PORUKA MINISTARKE MESAROVIĆ O NOVOM NAPADU NA PREDSEDNIKOVU PORODICU: Blokaderi, malo vam je laži o Aleksandru Vučiću pa ste se okomili i na njegovu ćerku?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instgaram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom najnovijih napada na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

-Koliko su blokaderi psihički oboleli vidimo na najnovijem primeru izvesnog Stevanovića. Ovo je odavno prevazišlo domen politike, ovakva mržnja i bolest zahteva reakciju kako javnosti tako i nadležnih institucija. Na decu udarate ološi blokaderski?! Malo vam laži o Aleksandru Vučiću pa ste se okomili i na njegovu ćerku?! Pa imate li obraza, imate li ljudskosti, da li vam je išta sveto? Pa kako neko ko na profilnoj fotografiji ima dete može da pomisli, a kamoli javno napiše ovakve gadosti!

Svaki normalan i pristojan građanin ove zemlje neće samo osuditi već prezreti ovakve neljude i stavove. Svako normalan ne može podržati ovaj izliv obolelosti, mržnje i neljudskosti!

I sve što više mrzite i vređate to smo jedinstveniji u odbrani našeg predsednika Aleksandra Vučića! Stati uz njega i njegovu politiku, a posebno stati uz njega zbog ovakvih stvari pravi razliku između ljudi i neljudi, mržnje i ljubavi, bolesti i normalnosti.

Podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, zlo nikada neće i ne može pobediti u Srbiji- stoji na Instagramu ministarke.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'BOLSENIK I ČOVEK BEZ NACIONALNOG IDENTITETA' Mesarović reagovala na napade Gorana Markovića koji je još jednom pokušao da dehumanizuje predsednika Vu

Politika

'CILJ JE DA DEHUMANIZUJE VUČIĆA' Ministarka Mesarović oštro odgovorila Mariniki povodom novih napada na srpsku policiju i porodicu predsednika

Politika

OSOBA BEZ MORALA I ČASTI PRETI PREDSEDNIKU DRŽAVE Mesarović oštro odgovorila Mariniki Tepić: Prvo da pogleda svoje neposredno okruženje ogrezlo u krim

Politika

'DOSTA VIŠE BLOKIRANJA NORMALNOG ŽIVOTA' Ministarka Mesarović oštro reagovala na haos u Novom Sadu 'Blokaderi željni državnih funkcija ceo dan maltret

Politika

Mesarović o napadima Đilasa na Vučevića: Građani Srbije znaju ko je ko, a nova vlada Srbije radi snažno i samo u interesu našeg naroda

Politika

'DOSTA VIŠE BLOKIRANJA NORMALNOG ŽIVOTA' Ministarka Mesarović reagovala na haos u Novom Sadu (VIDEO)