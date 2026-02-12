SELAKOVIĆ O SRAMNOJ OBJAVI NA MREŽI 'X': Ovo je dno političke borbe, meta su deca da bi se oslabila Srbija!

Ministar kulture Nikola Selaković najoštrije je osudio sraman i duboko nemoralan napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu ćerku Milicu.

Selaković je poručio da uvlačenje dece u političke obračune predstavlja crvenu liniju koju nijedno civilizovano društvo ne sme da dozvoli.

"Pitanje elementarne ljudskosti, a ne politike"

Selaković je istakao da je reč o nastavku monstruozne kampanje dehumanizacije predsednika koja traje godinama.

"Ovo više nije pitanje politike, već elementarne ljudskosti. Blokaderi su u svom bezumlju spremni da targetiraju decu i porodice. Cilj je da se uruši institucija predsednika i oslabi Srbija", navodi se u saopštenju ministra.

Odgovor na mračne aluzije i laži

Ministar je posebno osudio pokušaje da se predsednik poveže sa najmračnijim globalnim aferama bez ikakvih dokaza ili zvaničnih navoda.

Skandalozne tvrdnje: Reakcija je usledila nakon objave na mreži "X" u kojoj se uz fotografiju Vučića i njegove ćerke iznose neprimerene aluzije na pokojnog osuđenog prestupnika Džefrija Epstina.

Dno političke borbe: Selaković je ovakve poteze ocenio kao opasan pokušaj podsticanja mržnje u nedostatku bilo kakvih argumenata.

Poziv na hitnu reakciju nadležnih

Ministar očekuje da institucije bez odlaganja sankcionišu odgovorne u skladu sa zakonom. "Srbija neće stati pred mržnjom. Nastavićemo da idemo napred i borićemo se za pristojnu zemlju u kojoj nijedna porodica neće biti meta političkog linča. Puna podrška predsedniku Vučiću i njegovoj porodici", zaključio je Selaković.

