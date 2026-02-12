ERDOGAN POTVRDIO: Stižem u Srbiju sa velikom delegacijom! Turski predsednik otkrio planove: Pravimo most prijateljstva u Sandžaku!

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan najavio je danas u Ankari da će u maju ili junu 2026. godine posetiti Beograd i Novi Pazar. Erdogan je nakon sastanka sa predsednikom Vučićem istakao da su odnosi dve zemlje u stalnom usponu, a da je ekonomija "pogonsko gorivo" te saradnje.

Cilj: 5 milijardi dolara razmene

Erdogan je izneo impresivne podatke o ekonomskom napretku:

Trgovinska razmena: Prošle godine dostigla je 3,5 milijardi dolara, sa jasnim ciljem da se poveća na 5 milijardi.

Broj kompanija: 2015. godine u Srbiji je radilo 100 turskih firmi, dok ih je danas više od 1.500.

Investicije: Ukupna turska ulaganja u Srbiju dosežu 300 miliona dolara.

Novi letovi i turistički bum

Turski predsednik je naglasio da su turski turisti najbrojniji u Srbiji, dok je Turska druga najomiljenija destinacija za građane Srbije.

"Razgovarali smo o povećanju broja letova kako bismo dodatno podržali naše građane koji žele bolje da se upoznaju", rekao je Erdogan.

Fokus na Sandžak i EXPO 2027

Erdogan je potvrdio da će Turska učestvovati na međunarodnoj izložbi EXPO u Beogradu i posebno istakao značaj razvoja Raške oblasti: "Razgovarali smo šta može da se uradi na razvoju teritorije Sandžaka, koji vidimo kao most prijateljstva između Srbije i Turske", poručio je turski lider.

